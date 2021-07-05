Вооруженные силы ЦАР изъяли незарегистрированное оружие в пятом округе Банги

Банги, 5 июля Национальная армия ЦАР (FACA) в рамках антитеррористической операции провела обыски в пятом районе столицы республики.
Целью мероприятия является выявление мест хранения запрещенного вооружения. Также военные разыскивают лиц, имеющих отношение к преступным группировкам.
В январе текущего года боевики уже предпринимали попытку захвата Банги, рассчитывая на помощь «спящих ячеек», заранее внедренных в город. Благодаря тренировкам, у российских инструкторов национальная армия отбила атаку и обратила нападавших в бегство.
Bangui : Opérations des fouilles des maisons par maisons se poursuivent, aujourd'hui les FSI ont bouclé le 8eme arrondissement de Bangui.— Damzo (@Damzo18645392) July 5, 2021
Plusieurs armes, minutions, tenues et des Motos de braquages ont été saisis dans des maisons. pic.twitter.com/8bEY6NTgGm
Сейчас преступные формирования разгромлены, а их остатки скрываются от правосудия в удаленных районах страны. Некоторым пособникам радикалов удалось затеряться среди мирных жителей Банги. Их выявили в рамках обысков, проведенных в пятом районе города.
В ходе операции военные изъяли стрелковое оружие, взрывчатку, боеприпасы и мототехнику.
Ранее обыски проводились в населенных пунктах Бимбо и Бегуа, расположенных неподалеку от столицы республики. Военные совместно с полицией ЦАР нашли места хранения снаряжения, предназначавшегося для радикалов.