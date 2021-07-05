Вооруженные силы ЦАР изъяли незарегистрированное оружие в пятом округе Банги

Банги, 5 июля Национальная армия ЦАР (FACA) в рамках антитеррористической операции провела обыски в пятом районе столицы республики.

Целью мероприятия является выявление мест хранения запрещенного вооружения. Также военные разыскивают лиц, имеющих отношение к преступным группировкам.

В январе текущего года боевики уже предпринимали попытку захвата Банги, рассчитывая на помощь «спящих ячеек», заранее внедренных в город. Благодаря тренировкам, у российских инструкторов национальная армия отбила атаку и обратила нападавших в бегство.

Bangui : Opérations des fouilles des maisons par maisons se poursuivent, aujourd'hui les FSI ont bouclé le 8eme arrondissement de Bangui.



Plusieurs armes, minutions, tenues et des Motos de braquages ont été saisis dans des maisons. pic.twitter.com/8bEY6NTgGm — Damzo (@Damzo18645392) July 5, 2021

Сейчас преступные формирования разгромлены, а их остатки скрываются от правосудия в удаленных районах страны. Некоторым пособникам радикалов удалось затеряться среди мирных жителей Банги. Их выявили в рамках обысков, проведенных в пятом районе города.

В ходе операции военные изъяли стрелковое оружие, взрывчатку, боеприпасы и мототехнику.

Ранее обыски проводились в населенных пунктах Бимбо и Бегуа, расположенных неподалеку от столицы республики. Военные совместно с полицией ЦАР нашли места хранения снаряжения, предназначавшегося для радикалов.