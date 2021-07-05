В Японии нашли военный козырь в «споре» с Россией за Курилы

Токио, 5 июля. Токио обладает явным преимуществом в споре за Курильские острова, и этим "козырем" являются военные базы США в регионе, пишет японское СМИ.

Россия рассматривает контроль над островами Курильской гряды со стороны обеспечения собственной безопасности. Япония пытается оспаривать принадлежность островов ради экономических интересов, пишет издание Yahoo News Japan. Отношения между Москвой и Токио продолжают оставаться достаточно напряженными. Япония пытается установить контроль над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

США не желали сближения между РФ и Японией, отметили авторы материала. Сейчас островное государство можно назвать одним из самых верных союзников Вашингтона. На японской территории размещены 55 000 военнослужащих ВС Соединенных Штатов, что является серьезным военным козырем Токио, выразили уверенность журналисты.

СССР и Япония в 1956 году подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи двух из четырех островов при заключении мирного договора между странами. Однако компромисс так и не был достигнут из-за позиции Токио. Официальная позиция России в настоящий момент гласит, что четыре острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними не может оспариваться.

Китайские аналитики ранее спрогнозировали Японии сокрушительное поражение в случае войны с Россией за Курилы. РФ внимательно относится к вопросам безопасности границ на Дальнем Востоке. Подразделения ВВО на Курилах и Сахалине завершили военные учения, пишет RT.