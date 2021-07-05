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Барецкий планирует подарить семье Меньшова участок на кладбище

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:52
Общество
Барецкий планирует подарить семье Меньшова участок на кладбище
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий планирует подарить родным покойного режиссера Владимира Меньшова дорогостоящий участок на Ваганьковском кладбище.

Шоумен предлагает многим артистам безвозмездную помощь в организации похорон. Он готов отдать семье артиста место на Ваганьковском кладбище, стоимость которого оценивается в 7 миллионов рублей. Первоначально этот участок предназначался певице Марине Максимовой, известной как МакSим.

«Мы изначально хотели отдать могилу на Ваганьковском кладбище певице МакSим, но сейчас я передумал, и мы решили отдать ее Меньшову, если родственников заинтересует этот вопрос. Могила находится недалеко от [захоронения актера и исполнителя Владимира] Высоцкого. Она принадлежит нам, нашему союзу, стоит в районе 7 миллионов [рублей]», — рассказал Барецкий в интервью изданию iReactor.

Шоумен отметил, что на кинолентах Меньшова выросли многие россияне, однако сам он не питает особой любви к его кинематографии. Он выразил сожаление в связи со смертью великого творца.

«Спасибо ему за то, что радовал наших родителей. За то, что дарил им хорошее настроение и настоящее искусство. Жалко, уходит элита. Такие люди — это творцы», — отметил глава Союза ритуальных агентов.

Барецкий добавил, что в случае необходимости он всегда сможет найти другое место для популярной певицы, которая последние недели находится в состоянии искусственной комы.

В отличие от шоумена, поклонники и близкие артистки верят в ее скорое выздоровление. Директор Максимовой Маргарита Соколова призвала фанатов не прекращать молиться за здоровье артистки.

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