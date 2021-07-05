Исторический момент: в Чили началась работа над новой Конституцией

Конвент, который займется разработкой новой Конституции, начал работу в Чили, несмотря на задержку из-за протестов, сообщается на официальной странице правительства в Twitter. Это событие играет исторически важную роль для граждан Чили, впервые избравших представителей, которые составят новый основной закон государства, представляющий их интересы.

El Gobierno de Chile felicita a Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, y le desea todo el éxito en la histórica labor que realizará. pic.twitter.com/lXDmZHgEP9 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 4, 2021

Начало работы

Церемония торжественного начала работы органа была запланирована на 10:00 по местному времени, однако она была перенесена на более позднее время, когда группа демонстрантов прервала мероприятие с требованиями освободить политических заключенных, задержанных в ходе протестов 2019 года, и очистить центральную площадь от полицейских.

CHILE: MANIFESTACIONES por la libertad de los Presos/as de la revuelta durante inicio de de la Convención Constitucional pic.twitter.com/Ds8x5ZTW9k — PIENSAPRENSA 262,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) July 4, 2021

«Мы не начнем церемонию, пока нам не гарантируют, что власти перестали угнетать народ», — заявила один из членов конвента Эльса Лабранья.

С криками «Больше никаких репрессий!» во время национального гимна представители законодательного собрания начали церемонию.

Elisa Loncon, mapuche, preside la mesa de Convención Constitucional. El abogado Jaime Bassa, en la vicepresidencia. Se constituye en Chile el órgano que deberá redactar la nueva constitución. La represión estuvo presente en esta jornada histórica @teleSURtv pic.twitter.com/EWY62DBRoK — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) July 4, 2021

«Мы хотим, чтобы восторжествовала демократия, поэтому ничего страшного, если мы отложим начало заседания на несколько минут. Мы хотим, чтобы конвент начал работать как можно скорее, мы ждали этого момента 200 лет, однако это не должно произойти любой ценой. Я несу личную ответственность перед правительством, если церемония не начнется сегодня», — сообщил еще один представитель органа Хорхе Барадит.

Global Look Press / Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

По информации корпуса карабинеров от 11:00, полиция не осуществила задержания, но один охранник правопорядка был ранен и доставлен в больницу.

Полицейские использовали слезоточивый газ и водометы для того, чтобы разогнать толпу. Некоторые члены конституционного органа отказались присутствовать на церемонии, пока отряды особого назначения не прекратят столкновения с протестующими и не встанут рядом со зданием, где проводится собрание.

CHILE: CARABINERO N. VELOSO C. realizó disparos de Bombas lagrimógenas contra manifestantes en Pleno centro de Santiago mientras se da inicio a la Convención Constitucional pic.twitter.com/1LRRByKVPO — PIENSAPRENSA 262,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) July 4, 2021

В 12:40 заседание Конституционного конвента началось, несмотря на продолжающиеся волнения.

Орган исторической значимости

Конституционный конвент, состоящий из 155 членов, был создан для институционального реагирования на глубокий кризис, который вызвал волну протестов начиная с октября 2019 года с требованиями обеспечения большего равенства прав и социального благосостояния.

Гражданское собрание, избранное свободным и тайным голосованием в апреле 2021 года, представляет различные группы населения страны — юристов, учителей, домохозяек, ученых, социальных работников и журналистов. В него входят 77 женщин и 78 мужчин, а для представителей коренных народов было гарантировано 17 мест.

Многие называют это историческим моментом, так как впервые в истории страны чилийцы избрали представителей, которые будут составлять новую Конституцию. Нынешний основной закон был разработан в 1980 году, во времена диктатуры Аугусто Пиночета, возглавившего страну после военного переворота 1972 года.

За последние 30 лет демократического строя в документ было внесено несколько поправок, однако суть ультралиберальной экономической модели, которая ведет к прогрессу и одновременно к неравенству, сохранялась. Это спровоцировало массовые протесты, которые длятся уже 20 месяцев.

????Diversas organizaciones politicas y sociales se hacen presente de la manifestación en el primer día de la Convención Constitucional, exigiendo que vote como primera medida la libertad de los presos políticos de la rebelión y mapuche.#LibertadALosPresosDeLaRevuelta pic.twitter.com/Nrli3GdsBP — La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) July 4, 2021

Разнородный состав собрания, большинство представителей которого являются левоориентированными независимыми гражданами, не занимавшими государственные должности, дает надежды на то, что орган сможет выполнить поставленные перед ним задачи.

С другой стороны, есть опасения, что из-за разнообразия представителей и их позиций могут возникнуть разногласия, которые помешают достижению компромисса.

«В конвенте собраны представители всей страны, которые должны сесть и начать диалог по построению нового государства. Среди чилийского народа есть запрос на построение диалога и достижение консенсуса. Бояться нечего», — отметил иезуитский священник Фелипе Берриос, имеющий большое влияние в Чили.

Конвент будет работать девять месяцев, которые можно продлить еще на три месяца. Примерно через 60 дней после окончания разработки новая Конституция будет одобрена или отклонена в ходе общенационального референдума.

Индейцы во главе Конституционного конвента

Председателем Конституционного конвента избрана представительница индейцев мапуче 58-летняя Элиса Лонкон. Такое событие является важным шагом не только для феминистского движения, но и для коренных народов, которые всегда были обделены возможностью участвовать в принятии важных для государства решений.

La emoción es enorme! Nuestra hermana @ElisaLoncon, mapuche, linguísta, académica y activista de derechos indígenas, presidirá Convención Constituyente de #Chile. Felicitaciones y éxitos en esta ardua labor al pueblo Chileno. Elección histórica, reivindicativa y orgullo indígena. pic.twitter.com/h4dxPYG79i — Tania Pariona Tarqui (@TaniaPariona) July 4, 2021

Доктор лингвистических наук и академик, родившаяся в Араукании, произнесла первые слова своей благодарственной речи на языке мапуче.

Лонкон заверила, что орган, который ей предстоит возглавить, «превратит Чили в многонациональную, монокультурную страну». Лидер конвента подчеркнула, что скоро история Чили будет изменена для всех слоев населения, народов и регионов. Также в своей речи она вспомнила о преступлениях против индейцев, о которых недавно стало известно в Канаде.

En un día histórico para la democracia de nuestro país, felicitamos a la académica y lingüista mapuche @usach, @elisaloncon, tras ser nombrada como Presidenta de la #ConvencionConstituyente ????️



Sin duda, un gran orgullo para toda la comunidad usachina y de todo el país ???????? pic.twitter.com/c49IwXUKGc — Universidad de Santiago de Chile (@usach) July 4, 2021

Споры и противоречия

Напряженность, вылившаяся в протесты в день начала работы конвента, проявилась в предыдущие дни.

Представители индейцев раскритиковали правительство за то, что оно не обеспечило некоторые условия в работе органа, отвечающие их мировоззрению, а также они пожаловались на недостаточный бюджет для проведения консультаций.

Группа «Список народа» (Lista del Pueblo), созданная в самый разгар протестов и состоящая из разнородной группы домохозяек, адвокатов и активистов, перед началом церемонии призвала население к манифестациям.

Демонстрация началась на площади Италии в Сантьяго и протянулась до бывшего здания Конгресса, где проходила церемония.

Накануне 60 членов Конституционного конвента подписали письмо, в котором потребовали «демократических гарантий» для работы нового органа, в том числе освобождения политзаключенных в ходе общественного восстания в 2019 году.

Global Look Press / Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Представители правительства заявили заранее, что не будут присутствовать на церемонии. По данным Института по правам человека в Чили, более 11 тысяч человек было арестовано и 2500 были брошены в тюрьму в октябре — марте 2020 года, когда проходили социальные протесты. Однако правительство систематически отрицает факт наличия политических заключенных в Чили.

Новая политическая система

Состав собрания отражает сильную поляризованность страны. Эксперты утверждают, что перед членами конвента стоит много проблем, включая необходимость создать атмосферу доверия среди делегатов, отличающихся в своих идеологических взглядах.

«Мы всегда знали, что расклад окажется сложным, даже враждебным. Но это нормально, так как многие из членов собрания считают процесс разработки Конституции способом вернуть исторический долг каждой маргинализованной группе», — отметил юрист, профессор Кристобаль Беллолио.

Многие представители правых сил не видят необходимости в написании новой Конституции. Однако статус-кво перестал устраивать многих граждан Чили, принявших участие в массовых протестах в октябре 2019 года, которые вынудили элиты страны согласиться на создание новой системы.

???? Más de 60 detenidos y un histórico monumento en llamas, ese es el balance de una nueva jornada de protestas en Chile https://t.co/quVtC0sbWq pic.twitter.com/fr1Kk9VWwH — Europa Press (@europapress) March 6, 2021

По меньшей мере 77 членов, или примерно 50% конвента, выступают против вспомогательной роли государства и его неолиберальной экономической модели, которая не учитывала интересы бедных чилийцев и среднего класса.

Представители стремятся укрепить права трудящихся и женщин, а также отменить нынешнюю частную пенсионную систему, которая была внедрена при Пиночете и невыгодна для граждан.

Chile se suma a las protestas y el gobierno les responde de esta manera??? La policía en todos los países es una mierd4, unos abusadores, corruptos, 4sesinos, mas4cradores, violad0res, secuestr4d0res. Por favor ayudales a correr la voz! #ChileanLivesMatter #ChileEsLatam pic.twitter.com/rNRvTydwu9 — ˗ˏˋStream butter ⛱️ ᴮᴱ Let it roll; ⁷ ???????? (@btsonlypop) November 19, 2020

Чилийцы также требуют закрепить права граждан на доступное здравоохранение и образование, установить равные права для женщин, прекратить дискриминацию в отношении меньшинств и ввести эффективные природоохранные нормы.

Однако экономист Гильермо Ларраин отмечает, что не стоит ждать чуда от нового закона.