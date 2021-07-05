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Мэр Сочи сообщил о стабилизации ситуации в городе

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:00
Происшествия
Мэр Сочи сообщил о стабилизации ситуации в городе
www.gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Сочи, 5 июля. Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что город справился со стихией. В настоящий момент все службы переходят в штатный режим работы.

Градоначальник подчеркнул, что в Сочи началась уборка последствий затяжного ливня, который принес столько разрушений городу-курорту. По словам чиновника, в приведении городских территорий в порядок задействованы 173 единицы техники и 554 человека личного состава, сообщил мэр Сочи в интервью ТАСС.

Стало известно, что группы специалистов уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы о нанесенном ущербе. Всего пострадали порядка 30 домов, большинство из них находится в поселке Кудепста.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушились продолжительные ливни с ураганным ветром. Из берегов вышла река Хорота, а вода в реке Мацеста достигла критического уровня, сообщала Deita.ru.

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