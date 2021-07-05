Россиянам раскрыли тонкости процесса обучения будущих чиновников

Санкт-Петербург, 5 июля. Прямой эфир на тему «Как построить успешную карьеру госчиновника» прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Спикером выступил доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин. Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев в статусе ведущего эфира отметил важность качества управления со стороны чиновников. Он поинтересовался сравнением нынешних госслужащих и тех, кто управлял страной 20 лет назад.

По словам Гришанина, нельзя сказать, были ли чиновники раньше хуже или лучше, сложно сравнивать их компетентность. Однако явное отличие — сейчас они должны быть более медийными.

«Сегодня чиновник заботится прежде всего о своем медийном поле. Без хорошо выстроенного медийного имиджа, репутации или бренда сегодняшний чиновник существовать не может», — заявил доцент.

Зубарев указал на тот факт, что со стороны управленцев нередко звучат разнообразные ляпы, а Гришанин предположил, что это больше зависит от общей культуры.

«С другой стороны, мы этому обучаем в СЗИУ — что можно, а что нельзя говорить на аудиторию. Что ты должен делать, как твоя репутация выстраивается, как ее вести в социальных сетях, в непосредственном общении с аудиторией», — пояснил он.

Благодаря образовательным программам, представленным в РАНХиГС, и формируется современный чиновник, подытожил спикер.

В студии медиацентра «Патриот» Гришанин ответил на многие другие вопросы. Увидеть прямой эфир полностью можно здесь.