Московский «Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Витории

Филлах, 5 июля. Футболисты столичного «Спартака» выиграли первый матч при Руе Витории, который возглавил клуб в межсезонье.

«Спартак» со счетом 4:2 обыграл хорватский «Шибеник» в товарищеском матче на предсезонном сборе в австрийском Филлахе. Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов. «Спартак» одержал первую победу под руководством португальского тренера Руя Витории, который сменил покинувшего клуб по окончании сезона Доменико Тедеско.

До этого «красно-белые» провели две контрольные встречи на сборе в Австрии. Матч с бакинским «Нефтчи» завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2. Встреча со словенским «Браво» закончилась вничью.

Ранее «Зенит» не смог обыграть «Шальке» в первом товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча с немецким клубом завершилась нулевой ничьей.