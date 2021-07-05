Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 18:15
18:14
Весь мир
Эфиопия считает требования Египта и Судана по плотине «Возрождение» невыполнимыми
18:13
Общество
ЕГЭ-2021: надо ли поощрять стобалльников деньгами, и почему экзамен — не «угадайка»
18:13
Экономика
В России ожидают взрывного роста потребления водорода после 2030 года
18:10
Происшествия
Пассажиры американского аэропорта устроили панику из-за «стрельбы»
18:09
Общество
Сын звезды сериала «Кто в доме хозяин» в 17 лет основал звукозаписывающую студию
18:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала ошибку Айзы Долматовой в отношениях с Гуфом
18:08
Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила новые подробности состояния певицы
18:07
Общество
Участник прямой линии с Путиным из Омска назвал причины проблем с экологией в России
18:06
Политика
Власти Австрии не будут наделять офис Тихановской дипстатусом
18:04
Весь мир
Успехи армии ЦАР подтвердили эффективность обучения у российских инструкторов
Все новости

Московский «Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Витории

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:46
Спорт
Московский «Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Витории
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Филлах, 5 июля. Футболисты столичного «Спартака» выиграли первый матч при Руе Витории, который возглавил клуб в межсезонье.

«Спартак» со счетом 4:2 обыграл хорватский «Шибеник» в товарищеском матче на предсезонном сборе в австрийском Филлахе. Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов. «Спартак» одержал первую победу под руководством португальского тренера Руя Витории, который сменил покинувшего клуб по окончании сезона Доменико Тедеско.

До этого «красно-белые» провели две контрольные встречи на сборе в Австрии. Матч с бакинским «Нефтчи» завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2. Встреча со словенским «Браво» закончилась вничью.

Ранее «Зенит» не смог обыграть «Шальке» в первом товарищеском матче на сборе в Австрии. Встреча с немецким клубом завершилась нулевой ничьей.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Московский «Спартак» одержал первую победу под руководством португальца Витории
австрия спартак товарищеский матч Шибеник Витория
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru