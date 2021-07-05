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Курорт «Красная Поляна» лишился более 100 млн рублей из-за ограничений
Общество
Курорт «Красная Поляна» лишился более 100 млн рублей из-за ограничений
wikipedia.org  /  SKas / CC BY-SA 4.0

Краснодар, 5 июля. Новые ограничения, введенные в рамках борьбы с COVID-19, привели к тому, что курорт «Красная Поляна» за первую неделю потерял свыше 100 млн рублей.

Убытки связаны с массовой отменой бронирования в отелях, передает пресс-служба курорта. С 1 июля заселять в гостиницы можно только тех туристов, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, а также сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел не более полугода назад.

С 1 августа правила ужесточатся, и заселиться в отели Краснодарского края можно будет только при наличии сертификата или справки. Новые бронирования на август практически остановились, курорт фиксирует убытки, добавили в пресс-службе.

Россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, посетят российские курорты, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, все приезжие смогут привиться по месту отдыха в течение трех дней.

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курорт убытки красная поляна коронавирус
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