Курорт «Красная Поляна» лишился более 100 млн рублей из-за ограничений

Краснодар, 5 июля. Новые ограничения, введенные в рамках борьбы с COVID-19, привели к тому, что курорт «Красная Поляна» за первую неделю потерял свыше 100 млн рублей.

Убытки связаны с массовой отменой бронирования в отелях, передает пресс-служба курорта. С 1 июля заселять в гостиницы можно только тех туристов, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, а также сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел не более полугода назад.

С 1 августа правила ужесточатся, и заселиться в отели Краснодарского края можно будет только при наличии сертификата или справки. Новые бронирования на август практически остановились, курорт фиксирует убытки, добавили в пресс-службе.

Россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, посетят российские курорты, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, все приезжие смогут привиться по месту отдыха в течение трех дней.