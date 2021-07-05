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В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:53
Армия
В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном
pixabay.com  /  PD

Душанбе, 5 июля. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился провести в стране мобилизацию для обеспечения безопасности на границе с Афганистаном.

Согласно указу, в республике будет мобилизовано 20 тысяч военнослужащих. Решение было принято в связи с эскалацией напряженности в соседней республике, где вновь активизировались боевики запрещенной на территории РФ террористической группировки «Талибан»1.

Ранее стало известно, что талибы контролируют свыше 70% границы с Таджикистаном. Ситуация усугубляется решением США вывести свои войска из Афганистана, чем и пользуются боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан таджикистан рахмон
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