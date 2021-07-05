Эксперты назвали революционными изменения в Стратегии нацбезопасности РФ

ФАН сопоставил обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности России, опубликованную 3 июля, с ее предыдущей версией, принятой в 2015 году, и обсудил ключевые изменения повестки с директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым и военным экспертом Константином Сивковым.

«Не тактика, а стратегия»

Согласно документу, список национальных интересов России претерпел изменения по сравнению с 2015 годом. Во-первых, их количество увеличилось с шести до восьми. Кроме того, поменялся и порядок их очередности. Если в предыдущей версии на первом месте стояли «укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации», то новая редакция ставит во главу угла «сбережение народа России, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни и благосостояния граждан». Такой же логике подчиняются и стратегические национальные приоритеты.

Социально-экономическая повестка Стратегии подразумевает обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, создание условий для укрепления здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, улучшение жилищных условий, расширение возможностей для получения качественного образования.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев придерживается мнения, что трансформация национальных интересов в Стратегии национальной безопасности связана с изменением уровня задач в стране.

«Все задачи, перечисленные в 2015 году, — это нормальные задачи концепции обороны и безопасности, которые касаются военных аспектов и борьбы с любыми опасностями, связанными с политическими процессами, — отметил эксперт. — Не то чтобы эти цели полностью выполнены, но вряд ли сегодня что-то всерьез угрожает целостности страны на актуальном уровне. В области военного строительства успехи очевидны, поэтому Стратегия перешла к задачам более высокого уровня».

rtvi.com / Prt Scr

Политолог обратил внимание на то, что Россия в новом стратегическом документе перешла от программы безопасности в смысле обороны к совершенно другой концепции — программе развития.

«Сбережение народа — уже не безопасность в чистом виде, это более высокий уровень задач с точки зрения развития общества и страны, — подчеркнул Журавлев. — Безопасность тоже остается важной целью, но лишь в том смысле, что развитие возможно, если она гарантируется. Если предыдущая Стратегия была в большей степени тактикой высокого уровня, то теперь это стратегия».

Важно отметить, что в обновленной редакции документа также появились национальные интересы, которых совсем не было в варианте шестилетней давности. Так, в Стратегии появился такой пункт, как «развитие безопасного информационного пространства». В документе отмечается увеличение количества хакерских атак на российские информационные ресурсы с территорий иностранных государств, а также стремление транснациональных корпораций закрепить свою монополию в интернете.

Кроме того, формулировка 2015 года «экономический рост» сменилась «экономической безопасностью». В этой сфере государство отказывается от «вхождения России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта», предпочитая обратить внимание на модернизацию национальной экономики и развитие промышленного потенциала страны.

Федеральное агентство новостей /

Революционность новой концепции

Согласно внешнеполитической части обновленного документа, на фоне нарастания геополитической нестабильности, обострения межгосударственных противоречий и конфликтов, Россия стремится «к повышению предсказуемости в отношениях между государствами, укреплению доверия и безопасности в международной сфере».

Приоритетом России остается сотрудничество с странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, Китаем и Индией. Стремление к партнерству с этими государствами было отражено и в предыдущей Стратегии.

Ключевым изменением внешнеполитического вектора стало исключение из редакции 2021 года пунктов об «укреплении взаимовыгодного сотрудничества» с Европейским союзом и заинтересованности в «выстраивании полноценного партнерства» с США.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, обновленной Стратегией национальной безопасности Россия юридически констатирует возникновение биполярного мира. Аналитик полагает, что впервые после распада социалистического лагеря и СССР в мире возникает противостояние двух блоков, пусть пока и неоформленных явно.

Первый блок представляет собой сообщество так называемых промышленно развитых стран, основу которых составляют страны западной цивилизации, духовные основы которой опираются на индивидуализм и материальное начало. Они претендуют на роль мирового гегемона, контролирующего все мировые ресурсы.

«Эта группа стран отстаивает модель будущего мирового устройства, которую можно назвать межцивилизационной иерархией. Когда немногие избранные, определив себя как интеллектуальное ядро человечества, сохраняют и увеличивают достигнутый уровень потребления за счет жестокой эксплуатации остального человечества — с искусственным сокращением его численности, доведением до критически минимального уровня его материального потребления и духовной деградацией», — заявил собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Второй блок стран, по словам военного эксперта, представляет собой сообщество стран православной, исламской и других цивилизаций, ядром которого является Россия и Китай, а также Индия. В духовной основе этих государств заложено доминирование духовного над материальным, общего над частным, они представляют собой группу сторонников многополярного мира. Цель мирового развития для них состоит в развитии всех существующих цивилизаций.

«Новая редакция Стратегии национальной безопасности однозначно определяет приверженность нашей страны именно к такому многополярному варианту будущего мироустройства, — подчеркнул Сивков. — Этим самым Россия противопоставляет себя западным элитам, западному миру в целом, но прежде всего глобальным транснациональным элитам, претендующим на мировое господство».

Военный эксперт пояснил, что идея биполярного мира является ключевым отличием нового документа от всех остальных предшествующих стратегий.

«Это революционная стратегия, которая, по сути, объявляет войну Западу, — заключил аналитик. — Поэтому в ответ стоит ожидать новых гадостей и провокаций. В первую очередь, на внутриполитическом фронте».

Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты государства, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН назвал Стратегию национальной безопасности РФ закономерным документом.