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Молодые летчики ЗВО провели тренировочные полеты на «Ночных охотниках» в Петербурге

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:44
Армия
Молодые летчики ЗВО провели тренировочные полеты на «Ночных охотниках» в Петербурге
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Санкт-Петербург, 5 июля. Летчики-лейтенанты отдельного вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнили тренировочные полеты на разведывательно-ударных вертолетах Ми-28УБ «Ночной охотник».

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что маневры проводились на аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Экипажи вертолетов выполнили учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков управления воздушной техникой, отработав взлет, полет по заданному маршруту, а также выполнили элемент «зависание в воздухе».

Отмечается, что вертолет Ми-28УБ специально разработан для выполнения боевых задач в различных погодных и климатических условиях, а также подходит для обучения летчиков.

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учения зво ночной охотник
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