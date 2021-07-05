Молодые летчики ЗВО провели тренировочные полеты на «Ночных охотниках» в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Летчики-лейтенанты отдельного вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнили тренировочные полеты на разведывательно-ударных вертолетах Ми-28УБ «Ночной охотник».

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что маневры проводились на аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Экипажи вертолетов выполнили учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков управления воздушной техникой, отработав взлет, полет по заданному маршруту, а также выполнили элемент «зависание в воздухе».

Отмечается, что вертолет Ми-28УБ специально разработан для выполнения боевых задач в различных погодных и климатических условиях, а также подходит для обучения летчиков.