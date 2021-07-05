Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 18:15
18:14
Весь мир
Эфиопия считает требования Египта и Судана по плотине «Возрождение» невыполнимыми
18:13
Общество
ЕГЭ-2021: надо ли поощрять стобалльников деньгами, и почему экзамен — не «угадайка»
18:13
Экономика
В России ожидают взрывного роста потребления водорода после 2030 года
18:10
Происшествия
Пассажиры американского аэропорта устроили панику из-за «стрельбы»
18:09
Общество
Сын звезды сериала «Кто в доме хозяин» в 17 лет основал звукозаписывающую студию
18:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала ошибку Айзы Долматовой в отношениях с Гуфом
18:08
Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила новые подробности состояния певицы
18:07
Общество
Участник прямой линии с Путиным из Омска назвал причины проблем с экологией в России
18:06
Политика
Власти Австрии не будут наделять офис Тихановской дипстатусом
18:04
Весь мир
Успехи армии ЦАР подтвердили эффективность обучения у российских инструкторов
Все новости

Журавко иронично высказался о треснувшей дамбе на Северо-Крымском канале
Политика
Журавко иронично высказался о треснувшей дамбе на Северо-Крымском канале
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Крым, 5 июля. Украина еще долго будет блокировать Северо-Крымский канал, по которому раньше на полуостров шла вода из Днепра.

В то же время Киев вряд ли когда-нибудь достроит дамбу, которая по-прежнему готова всего на 80%. Так считает бывший депутат Верховной рады, украинский политик, член Партии регионов Алексей Журавко. По его словам, вероятность того, что Украина все-таки сможет завершить реализацию этого проекта, крайне мала.

«Я думаю, что быстрее вода пойдет в Крым, чем они достроят дамбу. Если так дальше будет продолжаться, то, как они воруют, обворовывают, уничтожают собственный народ, то быстрее дамба исчезнет, чем завершится ее строительство. И в итоге спокойно пойдет в Крым вода дополнительная», — считает бывший депутат Рады.

В то же время Алексей Журавко высказался по поводу возникновения трещин на дамбе. Как предполагает политик, если ситуация достигнет критического уровня, Киев все-таки заделает брешь в этой преграде. Правда, для этого Украине наверняка понадобится помощь Запада.

«Пока нынешняя власть будет руководить Украиной и курироваться западными политиками, которые говорят о человечности, геноциде и демократии, а на самом деле все делают с точностью наоборот, они эту дыру залатают. Найдут на это средства, да еще и на ней поживятся», — уверен политик.

Также бывший депутат Верховной рады оценил вероятность того, что Киев мог бы возобновить поставки воды в Крым, например, на коммерческой основе. Как считает политик, подобного развития событий ожидать не стоит, так как это противоречило бы общей стратегии Украины и Запада в отношении Крымского полуострова.

«Думаю, до последнего будут сопротивляться и не будут соглашаться продавать воду в Крым. Мы видим прекрасно, что уже сегодня есть европейско-американский проект, касающийся «их» «платформы Крым». Поэтому не стоит сейчас ждать, что в Крым пустят воду. Надо смотреть на те процессы, которые вокруг творятся для международной картинки», — объяснил Алексей Журавко в интервью ФАН.

Ранее «представитель» президента Украины в РК Антон Кориневич сообщил о том, что дамба на Северо-Крымском канале готова только на 80 процентов. Чтобы завершить строительство сооружения, у Киева не хватает финансовых средств.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Журавко иронично высказался о треснувшей дамбе на Северо-Крымском канале
украина крым журавко северо-крымский канал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru