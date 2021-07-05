Журавко иронично высказался о треснувшей дамбе на Северо-Крымском канале

Крым, 5 июля. Украина еще долго будет блокировать Северо-Крымский канал, по которому раньше на полуостров шла вода из Днепра.

В то же время Киев вряд ли когда-нибудь достроит дамбу, которая по-прежнему готова всего на 80%. Так считает бывший депутат Верховной рады, украинский политик, член Партии регионов Алексей Журавко. По его словам, вероятность того, что Украина все-таки сможет завершить реализацию этого проекта, крайне мала.

«Я думаю, что быстрее вода пойдет в Крым, чем они достроят дамбу. Если так дальше будет продолжаться, то, как они воруют, обворовывают, уничтожают собственный народ, то быстрее дамба исчезнет, чем завершится ее строительство. И в итоге спокойно пойдет в Крым вода дополнительная», — считает бывший депутат Рады.

В то же время Алексей Журавко высказался по поводу возникновения трещин на дамбе. Как предполагает политик, если ситуация достигнет критического уровня, Киев все-таки заделает брешь в этой преграде. Правда, для этого Украине наверняка понадобится помощь Запада.

«Пока нынешняя власть будет руководить Украиной и курироваться западными политиками, которые говорят о человечности, геноциде и демократии, а на самом деле все делают с точностью наоборот, они эту дыру залатают. Найдут на это средства, да еще и на ней поживятся», — уверен политик.

Также бывший депутат Верховной рады оценил вероятность того, что Киев мог бы возобновить поставки воды в Крым, например, на коммерческой основе. Как считает политик, подобного развития событий ожидать не стоит, так как это противоречило бы общей стратегии Украины и Запада в отношении Крымского полуострова.

«Думаю, до последнего будут сопротивляться и не будут соглашаться продавать воду в Крым. Мы видим прекрасно, что уже сегодня есть европейско-американский проект, касающийся «их» «платформы Крым». Поэтому не стоит сейчас ждать, что в Крым пустят воду. Надо смотреть на те процессы, которые вокруг творятся для международной картинки», — объяснил Алексей Журавко в интервью ФАН.

Ранее «представитель» президента Украины в РК Антон Кориневич сообщил о том, что дамба на Северо-Крымском канале готова только на 80 процентов. Чтобы завершить строительство сооружения, у Киева не хватает финансовых средств.