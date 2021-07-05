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Сообщения об эвакуации сочинского поселка не подтвердились

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:40
Происшествия
Сообщения об эвакуации сочинского поселка не подтвердились
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 июля. Информация о том, что в поселке Кепша якобы была проведена эвакуация, не соответствует действительности, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В населенном пункте проживают 280 человек. На момент, когда уровень воды в местной реке достиг неблагоприятной отметки, в местном детском саду находились пятеро малышей, их вовремя отправили домой.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения, что власти вывезли 250 жителей Кепши после выхода из берегов реки Мзымты. Также говорилось, что воспитанников дошкольного учреждения эвакуировали в один из гостиничных комплексов поселка Красная Поляна.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и поручил подготовить людей к возможной эвакуации из мест подтопления. В регионе будут организованы временные пункты размещения.

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сочи эвакуация кепша
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