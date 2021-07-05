Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 18:15
18:14
Весь мир
Эфиопия считает требования Египта и Судана по плотине «Возрождение» невыполнимыми
18:13
Общество
ЕГЭ-2021: надо ли поощрять стобалльников деньгами, и почему экзамен — не «угадайка»
18:13
Экономика
В России ожидают взрывного роста потребления водорода после 2030 года
18:10
Происшествия
Пассажиры американского аэропорта устроили панику из-за «стрельбы»
18:09
Общество
Сын звезды сериала «Кто в доме хозяин» в 17 лет основал звукозаписывающую студию
18:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала ошибку Айзы Долматовой в отношениях с Гуфом
18:08
Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила новые подробности состояния певицы
18:07
Общество
Участник прямой линии с Путиным из Омска назвал причины проблем с экологией в России
18:06
Политика
Власти Австрии не будут наделять офис Тихановской дипстатусом
18:04
Весь мир
Успехи армии ЦАР подтвердили эффективность обучения у российских инструкторов
Все новости

Доцент Гришанин рассказал, кто выбирает учебу на госслужащего в РАНХиГС

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:54
Экономика
Доцент Гришанин рассказал, кто выбирает учебу на госслужащего в РАНХиГС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июля. Кто становится слушателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), объяснил доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Никита Гришанин.

Кандидат культурологических наук на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал об основных группах аудитории этого вуза. По его словам, большая часть обучающихся приходит «со школьной скамьи».

Многие их них мечтают стать президентом России. РАНХиГС проводит конкурс «Если бы ты был президентом», и молодые участники рассказывают о своих идеях по развитию государства. Гришанин уточнил, что многих конкурсантов волнуют проблемы экологии.

«Кстати, в этом отношении молодежь заряжена, видимо, молодежь эти проблемы волнуют», — отметил доцент.

Действующие чиновники приходят в академию за переподготовкой и повышением квалификации. Специалисты в области общественных и государственных коммуникаций также часто становятся слушателями. Гришанин добавил, что преподаватели вуза достаточно компетентны, чтобы передать актуальные знания и информацию.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее рассказала об учебе в РАНХиГС, куда она поступила на программу «Продюсирование и культурная политика».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Доцент Гришанин рассказал, кто выбирает учебу на госслужащего в РАНХиГС
ранхигс госслужба медиагруппа патриот гришанин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru