Доцент Гришанин рассказал, кто выбирает учебу на госслужащего в РАНХиГС

Санкт-Петербург, 5 июля. Кто становится слушателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), объяснил доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Никита Гришанин.

Кандидат культурологических наук на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал об основных группах аудитории этого вуза. По его словам, большая часть обучающихся приходит «со школьной скамьи».

Многие их них мечтают стать президентом России. РАНХиГС проводит конкурс «Если бы ты был президентом», и молодые участники рассказывают о своих идеях по развитию государства. Гришанин уточнил, что многих конкурсантов волнуют проблемы экологии.

«Кстати, в этом отношении молодежь заряжена, видимо, молодежь эти проблемы волнуют», — отметил доцент.

Действующие чиновники приходят в академию за переподготовкой и повышением квалификации. Специалисты в области общественных и государственных коммуникаций также часто становятся слушателями. Гришанин добавил, что преподаватели вуза достаточно компетентны, чтобы передать актуальные знания и информацию.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее рассказала об учебе в РАНХиГС, куда она поступила на программу «Продюсирование и культурная политика».