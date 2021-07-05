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Нонна Гришаева пожалела, что не успела поработать с Владимиром Меньшовым
Общество
Нонна Гришаева пожалела, что не успела поработать с Владимиром Меньшовым
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 июля. Актриса и телеведущая Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера и актера Владимира Меньшова.

Артистка опубликовала пост, посвященный кинодеятелю, на своей странице в Instagram. Смерть Меньшова она назвала горькой утратой. Гришаева обратилась к покойному режиссеру и поблагодарила за его работы.

«Низкий поклон вам за творчество, на котором мы выросли, на которое равнялись, за гениальные фильмы, без которых невозможно представить нашу жизнь», — написала актриса.

Гришаева обратила внимание на тонкость, чуткость, честность и интеллигентность режиссера. Кроме того, артистка пожалела, что не успела поработать с мэтром отечественного кинематографа.

О смерти Владимира Меньшова сообщил киноконцерн «Мосфильм» 5 июля. Оскароносный режиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Кинематографист снялся в более чем сотне фильмов, но к актерским работам относился скорее как хобби, считая режиссуру своей главной деятельностью, передает «Мир 24». Ранее ФАН выяснил, какое наследство оставил близким именитый кинодеятель.

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режиссер меньшов гришаева
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