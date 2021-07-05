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Практически все реки в Сочи вышли из берегов

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:44
Происшествия
Практически все реки в Сочи вышли из берегов
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

, 5 июля. Почти все реки, протекающие через Сочи, вышли из берегов в результате непогоды, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

От разгула стихии пострадал Адлерский район. В Хостинском более 40 домовладений были подтоплены. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, Псоу и Мзымта вышли из берегов. В ближайшие сутки губернатор пообещал восстановить курортную инфраструктуру.

Около суток в Сочи продолжает идти сильный ливень. В результате непогоды закрыли пляжи, запретили купаться в море, отменили ряд экскурсий. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Ущерб дорожной инфраструктуры Забайкальского края от паводка на данный момент оценивается более чем в 900 миллионов рублей, сообщал Deita.ru. Местные власти занимаются восстановлением транспортного сообщения.

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