Практически все реки в Сочи вышли из берегов

, 5 июля. Почти все реки, протекающие через Сочи, вышли из берегов в результате непогоды, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

От разгула стихии пострадал Адлерский район. В Хостинском более 40 домовладений были подтоплены. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, Псоу и Мзымта вышли из берегов. В ближайшие сутки губернатор пообещал восстановить курортную инфраструктуру.

Около суток в Сочи продолжает идти сильный ливень. В результате непогоды закрыли пляжи, запретили купаться в море, отменили ряд экскурсий. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Ущерб дорожной инфраструктуры Забайкальского края от паводка на данный момент оценивается более чем в 900 миллионов рублей, сообщал Deita.ru. Местные власти занимаются восстановлением транспортного сообщения.