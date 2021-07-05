Полиция Колумбии наступает на наркокартель «Клан дель Гольфо» и левых радикалов ELN

Колумбийская армия и полиция захватили шесть тонн кокаина, принадлежащих леворадикальной партизанской группировке «Армия национального освобождения» (ELN) — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как колумбийские силовики начали войну на уничтожение последней крупной партизанской организации в стране.

Федеральное агентство новостей /

Удар по имиджу властей

Демонстрации против политики президента Ивана Дуке не прекращаются. Спорадические столкновения между митингующими и полицией продолжались всю прошедшую неделю.

Esmad se lleva nuestros muchachos sin tener derecho a la protesta pacífica ???? pic.twitter.com/gTIIXHm1eX — Primera Línea Patio Bonito (@PL_PatioBonito) July 3, 2021

Однако главным событием стало заявление Комиссии специальной юрисдикции за мир (JEP), выпущенное 1 июля. В нем она сравнила власти Колумбии и Мьянмы — оказалось, что полиция и армия в обеих странах действовали одинаково жестоко. В среднем каждые 36 часов в Колумбии погибал один демонстрант.

JEP advierte que tratamiento dado a la protesta social generó hondas repercusiones en el trabajo del Sistema Integral para la Paz.

????Durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema. pic.twitter.com/E7vYldeL8E — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2021

Фактически Комиссия уравняла государственный переворот в Мьянме и подавление оппозиционных протестов в Колумбии, что стало серьезным ударом по имиджу властей и полиции, и без того не слишком привлекательному. Многие феминистские группы пытаются привлечь к судебной ответственности силовиков, замешанных в совершении более 100 преступлений на почве ненависти — против женщин и против секс-меньшинств.

Федеральное агентство новостей /

Все это совпало с решением Палаты представителей американского Конгресса, которая внесла поправки в транш помощи колумбийским властям на 461 миллион долларов, согласно которым половина запланированных средств будет выдана только при условии преследования и наказания тех силовиков, которые нарушают права человека. Власти Колумбии очень рассчитывали на помощь Вашингтона. Без нее анонсированная реформа полиции будет буксовать.

Правозащитная организации Defender la Libertad обнародовала 30 июня данные о погибших и пострадавших во время протестов с 28 апреля по 30 июня. Согласно этим подсчетам, 84 человека погибли во время демонстраций. Было зафиксировано 1790 случаев насилия по стороны полицейских (рост на 10% за семь дней); 298 представителей правозащитных организаций (рост 10% за семь дней) стали жертвами нападений со стороны полиции.

Становится понятна и озабоченность феминисток — 808 женщин стали жертвами полицейского насилия, из них четыре были убиты, был зафиксирован 61 случай сексуального насилия против женщин.

#SOSColombiaDDHH ???????????? La Campaña @DefenderLiberta se permite informar, con gran preocupación, que luego de 62 días de #ParoNacional, se han registrado 84 homicidios de personas civiles y cerca de 8.000 violaciones a los DDHH.



Más información en ⬇️ https://t.co/gX9xtqmmH2 pic.twitter.com/MpagYmBipL — Campaña Defender la libertad (@DefenderLiberta) July 1, 2021

Всего с начала протестов полицией были задержаны 3274 человека, а против стражей порядка было подано 1540 жалоб. Сейчас они рассматриваются в судах. До сих пор остается неизвестной судьба 75 человек, которые числятся по официальным данным пропавшими без вести.

Насилие со стороны полиции не смогло остановить протесты, но из-за их малочисленности полицейских чаще стали переключать на борьбу с криминалом, что немедленно дало свои плоды.

Операция «Цунами»

3 июля колумбийская полиция отчиталась об успешном проведении спецоперации «Цунами». Она проводилась в 24 департаментах страны против банд рэкетиров и вымогателей, не гнушавшихся похищениями детей ради выкупа.

Федеральное агентство новостей /

Были схвачены 244 человека. В департаменте Валье-дель-Каука была ликвидирована группировка «Пантанерос», которая занималась похищениями людей и нелегальным оборотом оружия. Глава организации по кличке «Толстяк» был схвачен в муниципалитете Картаго.

Второй крупной криминальной группой, которая была ликвидирована полицией, стала группировка «Третье поколение». Кроме похищений людей, преступники, базировавшиеся в пригороде Кали Террон-Колорадо, занимались наркоторговлей, работали наемным убийцами на службе у картелей и захватывали землю в ближайших муниципалитетах, вынуждая местных фермеров бежать в города.

Удары по «Клану дель Гольфо»

На этом успехи колумбийских силовиков на закончились. 1 июля в результате спецоперации в департаменте Чоко им удалось схватить «Бальтасара» — главного логиста картеля «Клан дель Гольфо» в департаменте Чоко.

Чоко — стратегически важный регион. Расположенный на Тихоокеанском побережье, он давно стал перевалочным наркохабом, через который проходят важнейшие пути американского кокаинового наркотраффика.

Одновременно с этой операцией полиция совместно с армией ликвидировала 1 июля в Агуадасе (департамент Кальдас) Хуана Карлоса Санчеса Кинтеро по кличке «Перро Куло», главу военной структуры картеля «Клан дель Гольфо» в юго-западных муниципалитетах департамента Антьокия.

Кинтеро командовал 30 людьми, которые в 2021 году совершили десяток убийств, не считая иных преступлений типа рэкета и продажи наркотиков. Все они были схвачены в результате спецоперации.

В тот же день в результате военной спецоперации «Агамемнон II» в городе Кибдо в департаменте Чоко был схвачен глава криминальный структуры «Клана дель Гольфо» в муниципалитете Пуэрто-Мелук по кличке «Ахиллес». Помимо привычных для таких личностей убийств, вымогательств и уличной наркоторговли, этот колумбийский «ахеец» контролировал важный для наркоорганизации траффик кокаина по реке Баудо.

3 июля в результате спецоперации полиция задержала в регионе Ураба (департамент Антьокия) десять боевиков картеля «Клан дель Гольфо» во главе с Джоном Мартинесом Поло по кличке «Солдат». Их считают виновными в совершении 13 убийств за последние полтора года.

Надо сказать, что «Солдат» — давний знакомый колумбийской полиции. Полицейские уже задерживали его 6 ноября 2017 года по обвинению в убийстве начальника полиции города Валенсия (департамент Кордоба). Однако спустя пару лет, благодаря гуманному колумбийскому правосудию, сеньор Поло вышел на свободу и опять пустился во все тяжкие. Остается только гадать, через какое время он опять окажется на свободе.

Захват ароматного груза

28 июня в районе 65 километра трассы Флоренсия-Суасо (департамент Какета) армия перехватила грузовик, перевозивший 3600 килограммов марихуаны. Какой группировке или наркокартелю принадлежал груз, до сих пор не ясно.

А днем раньше 27 июня в том же муниципалитете Флоренсия полиция и военные задержали грузовик, который перевозил тонну марихуаны. Конечной целью назначения груза был бразильский город Манаус. Так что может оказаться, что наркоторговцы колумбийского юга экспортируют марихуану на бразильский рынок.

Операции против «Армии национального освобождения» (ELN)

Нападение на президентский вертолет обозлило колумбийские власти. Так как основным виновником считается левая группировка «Армия национального освобождения» (ELN), то именно против нее сейчас направлены основные военные усилия властей.

29 июня в Саманьего (Нариньо) была ликвидирована крупная нарколаборатория ELN, производительностью в тонну кокаина в месяц. На месте армия захватила около полутонны кокаиновой пасты и шесть тонн готового наркотика.

В тот же день в муниципалитете Сан-Франсиско на востоке Антьокии армия ликвидировала склад группировки, на котором были 471 противопехотная мина и 25 кг взрывчатых веществ, не считая вспомогательных материалов.

В городе Попаян полиция схватила 29 июня двух членов группировки, которых обвиняют в наркоторговле и вымогательствах. Новых успехов удалось достичь 30 июня, когда в муниципалитете Маханге (Боливар) был схвачен глава подразделения «Луис Хосе Сепульведа» по прозвищу «Шамбала». Подразделение вело операции по всему департаменту Боливар, а лично Шамбала отвечал за «обложение налогами» местных ранчерос, нелегальных старателей и предпринимателей.

По подсчетам полиции, его деятельность приносила ELN до 150 тысяч долларов чистой прибыли в месяц. Помимо этого, Шамбалу считают причастным к похищению и убийству общественного лидера, учителя Хорхе Мануэля Ортиса Эрнандеса. Ортис представлял интересы местных шахтеров и мелких фермеров, боролся с коррупцией в местных органах власти и в итоге был за это убит. Как это обычно и бывает в Колумбии, полиция и власти не предоставили жертве надлежащую защиту, хотя были информированы о том, что ему неоднократно угрожали убийством.

После громкого покушения на президента, колумбийские власти разорвали переговоры с группировкой ELN. Судя по их действиям, в настоящий момент выбран силовой вариант подавления. Однако все может измениться, если к власти на выборах президента в 2022 году придут представители левой оппозиции.