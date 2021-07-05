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Путин упростил порядок предоставления бухгалтерской отчетности для организаций

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:25
Экономика
Путин упростил порядок предоставления бухгалтерской отчетности для организаций
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет для организаций обязанность предоставлять бухгалтерскую отчетность любым госорганам, кроме налоговой. 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Данная мера была инициирована правительством в рамках завершения реализации концепции одного окна для предоставления финансовой отчетности. Таким образом, останется единственная инстанция для таких отчетов — Федеральная налоговая служба.

Российский лидер ранее освободил от налога на добавленную стоимость (НДС) ряд предприятий. Речь идет о компаниях, работающих в сфере общественного питания. Но для освобождения от НДС потребуется выполнение нескольких условий.

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