«Зеленая энергетика» может оставить без жилья тысячи семей в США

Вашингтон, 5 июля. В США набирает обороты скандал, связанный с государственной программой по «зеленой» реновации частного жилья, в результате которой тысячи американцев могут лишиться своих домов и оказаться на улице.

Программа Property Assessed Clean Energy (PACE), которая финансируется федеральным правительством, предполагает проведение ремонта с использованием энергосберегающих технологий, таких как установка солнечных панелей, энергоэффективной системы отопления, замена окон. При этом владельцам домов предлагается выполнение этик работ в своеобразный кредит: их стоимость будет включена в налог на недвижимость.

На первый взгляд эта программа по созданию новой энергетической инфраструктуры, основывается на высоких идеалах. Идея состоит в том, чтобы позволить людям с невысокими доходами устанавливать солнечные панели или иным образом модернизировать свои дома, внося свой вклад в защиту экологии, участвуя в программе государственного займа, которая возвращается в виде налогов на недвижимость. На деле же такая модернизация использует дома граждан в качестве залога.

Финансовый кризис 2008 года был спровоцирован неуемным ипотечным кредитованием на фоне растущих цен на жилье. После того, как рост стоимости недвижимости остановился, стало ясно, что многие заемщики не в состоянии выплачивать ипотечные взносы. В результате вся банковская система посыпалась как костяшки домино и только огромные денежные вливания, направленные мировыми центробанками в эту финансовую пропасть, смогли остановить процесс. Сейчас происходит нечто подобное, с той лишь разницей, что домовладельцам под залог недвижимости предлагаются услуги, которые они себе не могут позволить.

Особый цинизм состоит в том, что в оборот берутся наименее защищенные слои населения с невысоким доходом, а подается такое кредитование под соусом заботы о планете и ответственности перед будущими поколениями. При этом зачастую люди, подписывающие договор, не информированы в полной мере о механизмах оплаты и возможных последствиях.

