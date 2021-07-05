«Зеленая энергетика» может оставить без жилья тысячи семей в США

Вашингтон, 5 июля. В США набирает обороты скандал, связанный с государственной программой по «зеленой» реновации частного жилья, в результате которой тысячи американцев могут лишиться своих домов и оказаться на улице.

Программа Property Assessed Clean Energy (PACE), которая финансируется федеральным правительством, предполагает проведение ремонта с использованием энергосберегающих технологий, таких как установка солнечных панелей, энергоэффективной системы отопления, замена окон. При этом владельцам домов предлагается выполнение этик работ в своеобразный кредит: их стоимость будет включена в налог на недвижимость.

«Зеленая» наживка

На первый взгляд эта программа по созданию новой энергетической инфраструктуры, основывается на высоких идеалах. Идея состоит в том, чтобы позволить людям с невысокими доходами устанавливать солнечные панели или иным образом модернизировать свои дома, внося свой вклад в защиту экологии, участвуя в программе государственного займа, которая возвращается в виде налогов на недвижимость. На деле же такая модернизация использует дома граждан в качестве залога.

Global Look Press / Rolf Schulten / imageBROKER.com

Финансовый кризис 2008 года был спровоцирован неуемным ипотечным кредитованием на фоне растущих цен на жилье. После того, как рост стоимости недвижимости остановился, стало ясно, что многие заемщики не в состоянии выплачивать ипотечные взносы. В результате вся банковская система посыпалась как костяшки домино и только огромные денежные вливания, направленные мировыми центробанками в эту финансовую пропасть, смогли остановить процесс. Сейчас происходит нечто подобное, с той лишь разницей, что домовладельцам под залог недвижимости предлагаются услуги, которые они себе не могут позволить.

Особый цинизм состоит в том, что в оборот берутся наименее защищенные слои населения с невысоким доходом, а подается такое кредитование под соусом заботы о планете и ответственности перед будущими поколениями. При этом зачастую люди, подписывающие договор, не информированы в полной мере о механизмах оплаты и возможных последствиях.

Great news! The Assembly just passed #AB1551 with broad bipartisan support to help safeguard homeowners who utilized California's Property Assessed Clean Energy (PACE) program. Thank you to @drarambulaAD31 for championing these crucial protections. #caleg pic.twitter.com/W3VPC5vCPa — C.A.R. Gov Affairs (@CARgovaffairs) January 28, 2020

Кредит дороже дома

Жительница Миссури, Диана Томас обнаружила, что после того, как в ее доме заменили отопительный котел и четыре небольших окна в подвале, сумма налога на недвижимость, который она платит, возросла в шесть раз — с 247 до 1465 долларов. Более того, общая сумма выплат по программе PACE составила 18 200 долларов, что больше стоимости ее двухэтажного дома, который на момент подписания договора, согласно оценке, стоил 16 226 долларов. Сейчас Диана Томас просрочила график платежей и рискует потерять свой дом, оказавшись гораздо ближе к природе, чем она думала.

Случай Томас далеко не уникальный. В настоящее время представители PACE ходят от двери к двери в бедных районах, предлагая собственникам заключить сделку выгодную и им, и правительству, которая способствует сохранению природы и не требует никаких вложений, только небольшое увеличение налогов в будущем. Только в Миссури договор с PACE уже подписали более 3000 домовладельцев.

Global Look Press / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Лишь после того, как людей начали выселять из их домов из-за неспособности выдерживать график платежей, деятельностью PACE заинтересовались журналисты и местные власти. Губернатор Миссури Майк Парсон 29 июня подписал закон, согласно которому сотрудники PACE перед подписанием договора обязаны доносить до клиентов потенциальные риски участия в программе. Кроме того, были установлены ограничения суммы кредита на основе оценочной стоимости недвижимости заемщика.

Тем не менее, агенты PACE действуют по всей территории США и огромное количество членов бедных общин до сих пор рискуют оказаться на улице из-за хищнической «зеленой» программы, поддерживаемой государством.