Онищенко упомянул Бузову в привязке к гей-скандалу вокруг «ВкусВилла»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал гей-скандал вокруг популярной торговой сети «ВкусВилл». Напомним, «ВкусВилл» сначала опубликовал рекламный ролик о своих покупателях, в котором фигурировала однополая семья, что вызвало горячую поддержку со стороны представителей ЛГБТ. Однако после разразившегося скандала сеть удалила проморолик и принесла извинения. Ответственность за появление ЛГБТ-видео была возложена на отдельных сотрудников, которые, как было указано в комментарии, проявили непрофессионализм.

По мнению Геннадия Онищенко, реклама с участием однополой семьи изначально была задумана как провокация, за которой мог стоять не столько непрофессионализм, сколько указания западных лоббистов гей-пропаганды. Хайп, который поднялся в связи с этой публикацией, парламентарий сравнил со скандальным участием певицы и блогера Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени М. Горького.

«Странно, что «ВкусВилл» вдруг так озаботился этой темой, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Насколько я понимаю, у нас в стране нет соответствующей потребительской базы, то есть это более чем сомнительное решение, в том числе в коммерческом плане. Естественно, такие люди [нетрадиционной сексуальной ориентации] у нас есть, но вряд ли стоит ожидать, что эта группа в состоянии повысить уровень продаж какой-либо торговой сети. Я здесь вижу специально организованную провокацию, рассчитанную на скандал, который продолжается вот уже несколько дней. И все это на фоне принятых конституционных поправок, где вопросы семьи регулируются четко и ясно. Поэтому организаторы этой провокации или работают на чужого дядю, и им хорошо заплатили, или они просто решили таким способом привлечь к себе внимание. Хотя не думаю, что в этой сети работают столь ярые приверженцы этой [однополой] семьи».

Prt Scr instagram.com / @vkusvill_ru

По мнению Геннадия Онищенко, теперь знаковой будет реакция руководства «ВкусВилла».

«Если после этой истории там не последуют увольнения, значит, это было сделано с ведома высшего руководства сети. Пока же они предстали в качестве довольно сомнительной организации, которая, на мой взгляд, серьезно себя уронила в глазах потребителей, хотя раньше эта сеть считалась вполне респектабельной. Зачем им была нужна такая провокация с явным ущербом для репутации, мне не понятно», — отмечает собеседник ФАН.

По мнению Онищенко, ситуацию вокруг «ВкусВилла» можно сравнить со скандалом, разразившимся после того, как звезда Instagram и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова выступила на сцене МХАТ имени М. Горького в качестве приглашенной актрисы.

«Когда я услышал об этой истории со «ВкусВиллом», сразу вспомнил эту дамочку с завышенным самомнением, которая неожиданно оказалась на сцене академического театра. Слышал даже ее комментарии на эту тему. Ну, что я могу сказать: у нее такой словарный запас, что, по моему мнению, по сравнению с ней [персонаж сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев»] Эллочка-людоедка — это просто светоч эрудиции. Завышенное, как мне показалось, самомнение, которое она [Ольга Бузова] продемонстрировала, что-то рассказывая о своих «творческих планах», произвело на меня неизгладимое впечатление».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

По мнению Онищенко, эти два скандала довольно схожи между собой.

«Эти две абсолютно агрессивные провокации вполне можно сравнивать. В случае с Бузовой художественный руководитель МХАТ объяснил, что это привлечет внимание к театру, в истории со «ВкусВиллом» — цель, видим, та же. Для меня обе эти истории в одном поле. Но так можно зайти очень далеко», — предупредил Онищенко.

По мнению парламентария, в случае с гей-пропагандой государство должно принимать предусмотренные законодательством меры.

«Если это просто безалаберность и попустительство высшего менеджмента «ВкусВилла», тогда, думаю, реакция в виде игнорирования этой сети должна быть со стороны общества. Что касается действий госорганов, то, если нарушено законодательство, реакция должна быть такой, чтобы другим неповадно было. А то вслед за торговыми сетями, которые по роду своей деятельности должны быть далеки от разных вычурных гендерных предпочтений, дело дойдет и до [детской телепередачи] «Спокойной ночи малыши»! Боюсь даже представить, что там начнут показывать… Ну, а если серьезно, подобные действия можно характеризовать как агрессию, направленную на разрушение нашей ментальности. Шуметь вокруг этого не надо, но меры воздействия необходимы. А менеджмент «ВкусВилла», уволив виновных, должен найти способ хоть как-то от всего этого очиститься», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее руководство сети магазинов «ВкусВилл» принесло публичные извинения за рекламу с участием однополой пары, а провокационный ролик был удален из соцсетей. Теперь в роликах сети присутствуют только традиционные семьи.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» во МХАТ имени М. Горького с участием Ольги Бузовой вызвала жесткую критику, в том числе в адрес художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Несколько дней назад в СМИ появилось открытое письмо президента МХАТ Татьяны Дорониной, направленное президенту РФ Владимиру Путину. Доронина попросила отстранить Боякова от руководства театром.