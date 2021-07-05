Ясновидящий Владислав Минин рассказал, что будет с певицей Максим

Москва, 5 июля. ФАН пообщался с ясновидящим, который рассказал о том, что будет с певицей Максим.

«Она однозначно выживет!» — заявил Владислав Минин.

Главной проблемой певицы он называет то, что она всю жизнь думает: ей нужен какой-то человек рядом. Она считает себя несчастной, потому что у нее не складывается личная жизнь. Но Максим надо понять, что в силу ее профессии чем-то придется жертвовать.

«Что-то профессия забирает, что-то дает. Но мне кажется, что ей суждено быть одной. Однако она этого понять не может. И если послушать песни, то они у нее все об этом», — делится эксперт.

От этого у Максим и проблемы со здоровьем. Владислав говорит, что, несмотря на то состояние, в котором она сейчас находится, к ней уже пришло осознание.

«Максим наконец-то поняла, что ей необходимо для счастья и что ей не нужен кто-то еще... У нее есть дети и все, что она хочет», — говорит экстрасенс.

Он также уточнил, что, возможно, позже у Максим и будет муж. Но пока она не там искала.