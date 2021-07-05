Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 18:14
18:13
Экономика
В России ожидают взрывного роста потребления водорода после 2030 года
18:10
Происшествия
Пассажиры американского аэропорта устроили панику из-за «стрельбы»
18:09
Общество
Сын звезды сериала «Кто в доме хозяин» в 17 лет основал звукозаписывающую студию
18:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала ошибку Айзы Долматовой в отношениях с Гуфом
18:08
Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила новые подробности состояния певицы
18:07
Общество
Участник прямой линии с Путиным из Омска назвал причины проблем с экологией в России
18:06
Политика
Власти Австрии не будут наделять офис Тихановской дипстатусом
18:04
Весь мир
Успехи армии ЦАР подтвердили эффективность обучения у российских инструкторов
18:01
Весь мир
Вооруженные силы ЦАР изъяли незарегистрированное оружие в пятом округе Банги
18:00
Весь мир
Страшный сон Киева: «Балканский поток» сделал Украину ненужной для Европы
Все новости

Ясновидящий Владислав Минин рассказал, что будет с певицей Максим
Шоу-бизнес
Ясновидящий Владислав Минин рассказал, что будет с певицей Максим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 5 июля. ФАН пообщался с ясновидящим, который рассказал о том, что будет с певицей Максим.

«Она однозначно выживет!» — заявил Владислав Минин.

Главной проблемой певицы он называет то, что она всю жизнь думает: ей нужен какой-то человек рядом. Она считает себя несчастной, потому что у нее не складывается личная жизнь. Но Максим надо понять, что в силу ее профессии чем-то придется жертвовать.

«Что-то профессия забирает, что-то дает. Но мне кажется, что ей суждено быть одной. Однако она этого понять не может. И если послушать песни, то они у нее все об этом», — делится эксперт.

От этого у Максим и проблемы со здоровьем. Владислав говорит, что, несмотря на то состояние, в котором она сейчас находится, к ней уже пришло осознание.

«Максим наконец-то поняла, что ей необходимо для счастья и что ей не нужен кто-то еще... У нее есть дети и все, что она хочет», — говорит экстрасенс.

Он также уточнил, что, возможно, позже у Максим и будет муж. Но пока она не там искала.

«Она — не совсем обычный человек, поэтому они не могут встретиться и построить семью. А еще она обязательно выживет, все переосмыслит и станет счастливой заново», — надеется Владислав Минин.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ясновидящий Владислав Минин рассказал, что будет с певицей Максим
экстрасенс личная жизнь максим певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru