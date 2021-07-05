Стало известно, кому принадлежат права на фильмы Владимира Меньшова



Владимир Меньшов в последнее время больше занимался продюссированием российских фильмов, давая дорогу молодым режиссерам. От своих же замечательных картин он получал только авторские перечисления от правообладателей. ФАН узнал, кто именно является правообладателями знаковых фильмов Владимира Меньшова и сколько стоит лицензия на использование фильма.

Первая громкая работа Владимира Меньшова — молодежная драма «Розыгрыш» (1976). Мы берем в расчет только постперестроечное время, после распада СССР, так как в Советском Союзе были другие законы. Первым правообладателем прав на фильм было ЗАО «Киновидеобъединение «Крупный план». Категория прав — домашнее видео, публичное видео, демонстрация в гостиницах. Срок действия прав истек 30.06.2011. Вторым обладателем стало ООО «Болливуд опшн», они использовали свои права на DVD-домашнее видео, публичное видео, телевидение, срок действия закончился 30.09.2010. Сейчас фильмом владеет преемник советского владельца — ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». Предприятие имеет все категории прав. Срок действия истечет 5 июля 2071 года. По закону срок действий авторских прав истекает через 50 лет после смерти автора.

Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» (1979) — до 30.06.2011 принадлежала также «Крупному плану», категория — домашнее видео, публичное видео, демонстрация в гостиницах. Сейчас все права у «Мосфильма» и ПАО «Сбербанка», истекут они также после окончания действия авторских прав.

Всенародный любимец «Любовь и голуби» (1984) также до 26 сентября 2003 года принадлежал «Крупному плану», сейчас «Мосфильму» и «Сбербанку». До 5 июля 2071 года. «Ширли-мырли» (1995) — всеми правами с момента создания владеет «Мосфильм». «Зависть богов» (2000) — «Киностудия «Мастер жанр» и «Роснефтеэкспорт». Компании владеют всеми правами, но ограниченный срок — до 01.01.2050.

«Часто путают авторские права и правообладателей. Именно правообладатель получает отчисления за использование фильма. В Советском Союзе вообще все права принадлежали в 90% случаев только киностудии. Режиссеры, как правило, не получали никаких авторских отчислений», — пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Тындик.

На данный момент все фильмы в силу того, что были сняты давно, практически лишены кинотеатров, только в качестве ретроспективного показа, но вот по телевидению их показывают часто и с удовольствием, как большие «кнопки», так и платные. Разовый показ стоит порядка 10 тысяч рублей. Но больше эти фильмы, особенно «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», приносят от использования фрагментов. Если фрагменты берутся для создания передач и документальных фильмов — то 30 тысяч рублей за одну минуту. Фильмы Меньшова в этом плане едва ли не самые цитируемые среди российских. Если же фрагмент используется для создания художественного кино — то 45 тысяч рублей за минуту. Меньшов, естественно, с любого вида использования его фильмов имел авторское вознаграждение порядка 10–20%.

Напомним, российский режиссер, обладатель «Оскара» Владимир Меньшов скончался в 15-й городской больнице Москвы от последствий коронавируса. Похоронен он будет 8 июля на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Василия Ланового.