Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 19:43
19:41
Общество
Волонтеры из Подольска отправили продуктовую помощь нуждающимся семьям
19:41
Происшествия
Актриса и певица Рафаэлла Карра умерла в Италии
19:40
Общество
В Прикамье торжественно перезахоронили останки найденных под Псковом красноармейцев
19:40
Происшествия
Автомобиль туристов из Белоруссии разбило мощными потоками воды в Крыму
19:34
Общество
Поисковая экспедиция обнаружила возле линии Маннергейма артефакты Зимней войны
19:34
Общество
Онищенко упомянул Бузову в привязке к гей-скандалу вокруг «ВкусВилла»
19:33
Происшествия
Противники марша ЛГБТ в Грузии бросили бомбу в офис защитников меньшинств
19:28
Общество
Стало известно, какие задачи штабы Навального ставили перед волонтерами
19:26
Шоу-бизнес
Фанаты раскритиковали Волочкову за очередное неуместное фото
19:25
Происшествия
Пациента центра Бехтерева нашли под окном больницы с переломами и ушибами
Все новости

Стало известно, кому принадлежат права на фильмы Владимира Меньшова
Общество
Стало известно, кому принадлежат права на фильмы Владимира Меньшова
Кадр из фильма «Дневной дозор»  / 


Владимир Меньшов в последнее время больше занимался продюссированием российских фильмов, давая дорогу молодым режиссерам. От своих же замечательных картин он получал только авторские перечисления от правообладателей. ФАН узнал, кто именно является правообладателями знаковых фильмов Владимира Меньшова и сколько стоит лицензия на использование фильма.

Первая громкая работа Владимира Меньшова — молодежная драма «Розыгрыш» (1976). Мы берем в расчет только постперестроечное время, после распада СССР, так как в Советском Союзе были другие законы. Первым правообладателем прав на фильм было ЗАО «Киновидеобъединение «Крупный план». Категория прав — домашнее видео, публичное видео, демонстрация в гостиницах. Срок действия прав истек 30.06.2011. Вторым обладателем стало ООО «Болливуд опшн», они использовали свои права на DVD-домашнее видео, публичное видео, телевидение, срок действия закончился 30.09.2010. Сейчас фильмом владеет преемник советского владельца — ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». Предприятие имеет все категории прав. Срок действия истечет 5 июля 2071 года. По закону срок действий авторских прав истекает через 50 лет после смерти автора.

Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» (1979) — до 30.06.2011 принадлежала также «Крупному плану», категория — домашнее видео, публичное видео, демонстрация в гостиницах. Сейчас все права у «Мосфильма» и ПАО «Сбербанка», истекут они также после окончания действия авторских прав.

Всенародный любимец «Любовь и голуби» (1984) также до 26 сентября 2003 года принадлежал «Крупному плану», сейчас «Мосфильму» и «Сбербанку». До 5 июля 2071 года. «Ширли-мырли» (1995) — всеми правами с момента создания владеет «Мосфильм». «Зависть богов» (2000) — «Киностудия «Мастер жанр» и «Роснефтеэкспорт». Компании владеют всеми правами, но ограниченный срок — до 01.01.2050.

«Часто путают авторские права и правообладателей. Именно правообладатель получает отчисления за использование фильма. В Советском Союзе вообще все права принадлежали в 90% случаев только киностудии. Режиссеры, как правило, не получали никаких авторских отчислений», — пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Тындик.

На данный момент все фильмы в силу того, что были сняты давно, практически лишены кинотеатров, только в качестве ретроспективного показа, но вот по телевидению их показывают часто и с удовольствием, как большие «кнопки», так и платные. Разовый показ стоит порядка 10 тысяч рублей. Но больше эти фильмы, особенно «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», приносят от использования фрагментов. Если фрагменты берутся для создания передач и документальных фильмов — то 30 тысяч рублей за одну минуту. Фильмы Меньшова в этом плане едва ли не самые цитируемые среди российских. Если же фрагмент используется для создания художественного кино — то 45 тысяч рублей за минуту. Меньшов, естественно, с любого вида использования его фильмов имел авторское вознаграждение порядка 10–20%.

Напомним, российский режиссер, обладатель «Оскара» Владимир Меньшов скончался в 15-й городской больнице Москвы от последствий коронавируса. Похоронен он будет 8 июля на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Василия Ланового.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, кому принадлежат права на фильмы Владимира Меньшова
меньшов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru