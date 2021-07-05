Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 18:14
18:13
Экономика
В России ожидают взрывного роста потребления водорода после 2030 года
18:10
Происшествия
Пассажиры американского аэропорта устроили панику из-за «стрельбы»
18:09
Общество
Сын звезды сериала «Кто в доме хозяин» в 17 лет основал звукозаписывающую студию
18:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала ошибку Айзы Долматовой в отношениях с Гуфом
18:08
Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила новые подробности состояния певицы
18:07
Общество
Участник прямой линии с Путиным из Омска назвал причины проблем с экологией в России
18:06
Политика
Власти Австрии не будут наделять офис Тихановской дипстатусом
18:04
Весь мир
Успехи армии ЦАР подтвердили эффективность обучения у российских инструкторов
18:01
Весь мир
Вооруженные силы ЦАР изъяли незарегистрированное оружие в пятом округе Банги
18:00
Весь мир
Страшный сон Киева: «Балканский поток» сделал Украину ненужной для Европы
Все новости

Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с COVID-19
Общество
Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Экс-супруг певицы Аллы Пугачевой, сценарист и режиссер Александр Стефанович доставлен с новой коронавирусной инфекцией в одну из московских клиник.

Артист заболел COVID-19 порядка недели назад. Сначала он лечился дома самостоятельно, однако в какой-то момент состояние Стефановича начало ухудшаться. Его поместили в ковидную клинику, которая располагается в Сокольниках. Медики диагностировали у него поражение 50% легких. Состояние знаменитости оценивается как средней степени тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с COVID-19
пугачева стефанович коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru