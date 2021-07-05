Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с COVID-19

Москва, 5 июля. Экс-супруг певицы Аллы Пугачевой, сценарист и режиссер Александр Стефанович доставлен с новой коронавирусной инфекцией в одну из московских клиник.

Артист заболел COVID-19 порядка недели назад. Сначала он лечился дома самостоятельно, однако в какой-то момент состояние Стефановича начало ухудшаться. Его поместили в ковидную клинику, которая располагается в Сокольниках. Медики диагностировали у него поражение 50% легких. Состояние знаменитости оценивается как средней степени тяжести.