Мазари-Шариф, 5 июля. Контролирующие более 70% афганской границы с Таджикистаном талибы гарантируют безопасность иностранных дипломатов в Мазари-Шарифе. Об этом заявил представитель движения.

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан»1 подтвердила, что гарантирует безопасность соседнего государства и невмешательство в его дела. По словам представителя движения, проблем с зарубежными дипломатами в Мазари-Шарифе «не возникнет». Такой комментарий он дал РИА Новости.

В МИД России ранее указали на отсутствие угрозы со стороны запрещенного движения. Директор второго департамента Азии ведомства Замир Кабулов призвал вести переговоры и отметил, что процесс афганского урегулирования застопорился.

1 Организация запрещена на территории РФ.