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Роспотребнадзор составил рекомендации к обустройству пунктов временного размещения

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:21
Общество
Роспотребнадзор составил рекомендации к обустройству пунктов временного размещения
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Москва, 5 июля. Новый текст рекомендаций учитывает необходимость в обеспечении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Количество людей в одной комнате предлагается ограничить.

Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, связанных с обустройством пунктов временного размещения для эвакуированных. Так, в одной комнате рекомендуется размещать не более четырех человек. К волонтерской работе Роспотребнадзор советует привлекать привившихся или переболевших коронавирусной инфекцией людей.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести подготовку к эвакуации людей из мест подтопления. В регионе развернут пункты временного размещения.

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роспотребнадзор рекомендации пункты размещения
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