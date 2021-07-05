Роспотребнадзор составил рекомендации к обустройству пунктов временного размещения

Москва, 5 июля. Новый текст рекомендаций учитывает необходимость в обеспечении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Количество людей в одной комнате предлагается ограничить.

Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, связанных с обустройством пунктов временного размещения для эвакуированных. Так, в одной комнате рекомендуется размещать не более четырех человек. К волонтерской работе Роспотребнадзор советует привлекать привившихся или переболевших коронавирусной инфекцией людей.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести подготовку к эвакуации людей из мест подтопления. В регионе развернут пункты временного размещения.