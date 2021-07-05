Более 20 тысяч школьников на Ямале получат финансовую помощь

Салехард, 5 июля. Свыше 20 тыс. школьников из многодетных семей получат финансовую поддержку, чтобы подготовиться новому учебному году на Ямале.

Каждый ученик получит 3921 руб. в качестве помощи. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова. Финансовая поддержка оказывается регулярно с 2013 года.

Каждый год сумма индексируется. В текущем году ее увеличили на 3,8%, рассказала Карпова. Первые средства автоматически отправят до 20 июля. Помощь поступит семьям, находящимся на учете в органах социальной защиты, передает «Север-Пресс».

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов ранее стал участником брифинга в пресс-центре «Патриот». Он рассказал, как школьники сдали ЕГЭ в этом году и сколько было стобалльников.