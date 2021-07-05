Кандидат наук рассказал, почему чиновники стремятся получить высшее образование

О том, для чего чиновники приходят на обучение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), рассказал доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин в ходе брифинга в студии Медиагруппы «Патриот».

По словам гостя, многие госслужащие постоянно стремятся повышать свою квалификацию.

«Для того чтобы стать компетентным чиновником и расти по карьерной лестнице, необходим сначала бакалавриат, например, государственного и муниципального управления, потом обязательно магистратура. Без магистратуры серьезный карьерный рост вряд ли будет. Многим чиновникам необходима кандидатская и докторская степень. Северо-Западный институт управления как раз этим занимается», — сообщил кандидат наук.

Никита Гришанин также назвал и следующий шаг для тех абитуриентов, кто не намерен останавливаться на достигнутом.

«У нас есть все уровни образования: бакалавриат, магистратура, кандидатская степень. В дальнейшем есть РАНХиГС в Москве, где вы можете защищать уже докторскую диссертацию», — сказал собеседник.

В завершение он привел еще один пример того, как современная жизнь диктует госслужащим необходимость учиться всему новому.

«Для карьерного роста, конечно же, необходимы хотя бы первые две ступени высшего образования: бакалавриат и магистратура. В дальнейшем чиновник проходит переобучение или дополнительное обучение, поскольку тренды сегодня часто меняются. Например, сегодня популярен TikTok. Можно ли чиновникам использовать эту платформу для того, чтобы создавать свой контент? Почему нет! Главное — понять, как это использовать», — подытожил Никита Гришанин.

Ранее ФАН сообщил о том, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских проведет свою прямую линию с жителями региона. По его словам, данный шаг позволит узнать о проблемах местных жителей напрямую от них самих.