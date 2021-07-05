Экс-солистка «Девчат» рассказала о домогательствах в девяностые

Москва, 5 июля. Исполнительница, экс-участница поп-группы «Девчата» Леся Кир рассказала о популярности в девяностые и попытке завоевать российских зрителей сольным проектом.

Последние годы о творчестве артистки никто ничего не знал, поскольку все свое время она посвящала написанию хитов для других исполнителей. Однако теперь она решила выйти из тени и презентовала клип на песню «Я пропала, мама». Селебрити заявила, что в отличие от девяностых, пробиваться на сцену стало значительно проще.

«Думала над тем, куда податься, в попсу или шансон. Пока что держу баланс, выступаю в эстрадном жанре. А в целом, я могу писать в любых жанрах. Сейчас проще пробиваться, если честно. Раньше было так мало возможностей. Если вы посмотрите в интернете информацию про группу «Девчата», вы мало что найдете, нет ни фото, ни видео, сложно было что-то сохранить», — поделилась певица в интервью изданию «Собеседник».

Артистка поддержала отечественных звезд, которые откровенно рассказывают о домогательствах. Как и многие, она подвергалась харассменту в девяностые годы, но в отличие от коллег — со стороны поклонников.

«Меня часто пытались унести прямо со сцены, постоянно просили у нашего руководителя отдать своих девочек. Он брал нас после выступлений за руку и вел прямо до автобуса. В те времена многие пробивались не благодаря таланту, я лично была свидетелем этого, но имен называть не могу», — рассказала Кир.

Одной из первых о домогательствах публично заговорила известная актриса Елена Проклова. В эфире программы НТВ 67-летняя артистка рассказала, как подвергалась насилию, будучи еще совсем юной. Позже она объяснила, почему решилась на откровения спустя много лет.

Следующей после звезды фильма «Мимино» на откровения решилась телеведущая Дана Борисова, известная по «Армейскому магазину». Светская львица призналась, что с непристойными предложениями к ней приставал руководитель, сообщает «Вечерняя Москва».