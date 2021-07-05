Мосгорсуд продлил арест Фургала до 7 октября

Москва, 5 июля. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется под стражей до 7 октября текущего года.

Решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей принял Московский городской суд. Фургал пробудет в СИЗО еще три месяца.

Ранее представители следствия обратились к суду с ходатайством о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края. Они попросили оставить Фургала под стражей для продолжения расследования его дела. По версии сотрудников СК РФ, бывший глава региона причастен к нескольким заказным убийствам.