Аналитик Хатылев объяснил, насколько опасен украинский «уничтожитель» Крымского моста

Москва, 5 июля. Украинский ракетный комплекс «Нептун» сможет уничтожить Крымский мост пока только в теории, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля заявил, что флот продолжает вести работы по улучшению своих боевых возможностей. По его словам, главным показателем этого является завершение испытаний и принятие на вооружение ракетного комплекса «Нептун».

«Он позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей», — отметил глава государства.

Ранее Киев также уверенно заявлял о том, что в стране разрабатывается мощный ракетный комплекс, способный «уничтожить Крымский мост» и «сдержать силы Российской Федерации».

«Украинский ракетный комплекс «Нептун» если и сможет поразить Крымский мост, то пока только в теории», — заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт».

Украинские СМИ, ссылаясь на гендиректора ГККБ «Луч» Олега Коростелева, ранее раскрыли стоимость разработки РК «Нептун» — более 30 миллионов долларов.

По словам военного эксперта, названная сумма слишком большая. Он отметил, что украинский «Нептун» создавался на основе советских наработок по противокорабельной ракете X-35.

Хатылев объяснил, что мало иметь на руках чертежи, необходимо довести новые разработанные ракеты до промышленного производства, число которых может превысить и сотни, и тысячи экземпляров.

«Только тогда можно говорить, что их можно применять по Крымскому мосту и далее», — добавил специалист.

Однако, считает эксперт, не стоит недооценивать возможную опасность от ракетного комплекса «Нептун». Он добавил, что его функциональность имеет свои ограничения, и в связи с этим использовать ракеты против РФ является сомнительным решением хотя бы потому, что военный российский арсенал впечатляет своими разработками намного больше.

Накануне слова Зеленского о ракетном комплексе «Нептун» также прокомментировали в Госдуме. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что заявление украинского лидера расходится с его предвыборными обещаниями.