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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:10
Происшествия
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52
Global Look Press  /  Joint Task Force Sulu/XinHua

Манила, 5 июля. Число погибших в результате падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо возросло до 52, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Эдгард Аревало.

Среди жертв крушения самолета четверо гражданских. Они находились на земле в момент падения воздушного судна.

Самолет ВВС Филиппин C-130 Hercules разбился во время приземления в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. По предварительным данным, пилот не попал на посадочную полосу. Затем борт врезался в дерево и загорелся, сообщал ФАН.

Из горящего самолета удалось спасти 40 военнослужащих. Число пострадавших уточняется. На борту военного лайнера находились 85 человек. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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