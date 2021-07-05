Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 52

Манила, 5 июля. Число погибших в результате падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо возросло до 52, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Эдгард Аревало.

Среди жертв крушения самолета четверо гражданских. Они находились на земле в момент падения воздушного судна.

Самолет ВВС Филиппин C-130 Hercules разбился во время приземления в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. По предварительным данным, пилот не попал на посадочную полосу. Затем борт врезался в дерево и загорелся, сообщал ФАН.

Из горящего самолета удалось спасти 40 военнослужащих. Число пострадавших уточняется. На борту военного лайнера находились 85 человек. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.