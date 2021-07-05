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Последняя российская теннисистка выбыла с Уимблдона

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:14
Спорт
Последняя российская теннисистка выбыла с Уимблдона
TACC  /  Facundo Arrizabalaga

Лондон, 5 июля. Теннисистка Людмила Самсонова выбыла с Уимблдона после проигрыша чешке Каролине Плишковой. Она оставалась последней российской спортсменкой, участвовавшей в турнире в этом году.

Самсоновой не удалось попасть в четвертьфинал турнира. На проходившей в Лондоне встрече с Плишковой россиянка проиграла в четвертом раунде со счетом 2:6, 3:6. Игра длилась один час и 15 минут. Чешка встретится в 1/4 финала с Мэдисон Киз из США или с Викторией Голубич из Швейцарии.

Ранее на Уимблдоне проиграла теннисистка Дарья Касаткина. После неудачного выступления на турнире ее оскорбил игрок футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов. Фигуристка Елизавета Туктамышева встала на защиту теннисистки.

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теннис уимблдон самсонова
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