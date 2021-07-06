Жалующемуся на «СП-2» Зеленскому посоветовали попросить газ у России напрямую

Киев, 5 июля. В Украинской столице состоялся форум «Украина 30: Международная политика», во время которой президент страны Владимир Зеленский снова завел старую пластинку, напомнив о газопроводе «Северный поток — 2», строящемся в Балтийском море. Проект, по его словам, является «ловушкой безопасности», предназначенной не только для Украины, но и для Евросоюза, пишет «ПолитПазл».

Зеленский предложил и дальше активно противодействовать реализации этого проекта. Он уверен, что вся Европа должна объединиться и бороться с этой «энергетической угрозой».

Очевидно, что Киев продолжает политику «нытья». Политическая элита Киева опосредованно пытается всячески выпросить «репарации» за то, что Украина до сих пор не в ЕС и НАТО. Пользователи соцсетей не стали миндальничать и доступно объяснили Владимиру Зеленскому, что они думают по поводу его жалоб и дали хороший совет.

«Как баба истеричная. Каждый день сопли распускает. Ну кто тебя послушает? Кому ты нужен? Европа уже от вас как от паразитов открещивается. Достали вы уже всех», — написал интернет-пользователь Сергей Сидоров.

«Вот дурак. Да всей Европе пофиг твои проблемы. Пока еще не поздно нужно на карачках к Путину ползти и просить хотя бы газ напрямую продавать, а не через западных посредников», — посоветовал украинскому лидеру Юрий Куркин.

Пользовательница с ником «Коза Сидорова» и вовсе назвала президента Украины «убогим», подчеркнув, что это не президент, а пародия на него.

Ранее сообщалось, как Зеленский загнал себя в тупик идеей досрочных выборов президента Украины.