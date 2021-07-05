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Ученые из США начали клинические испытания искусственного сердца из магнитов и титана

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:54
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Наука
Ученые из США начали клинические испытания искусственного сердца из магнитов и титана
pixabay.com

Вашингтон, 5 июля. Команда ученых из Техасского института приступила к клиническим испытаниям уникального искусственного сердца, созданного на основе магнитов и титана.

Разработка поможет решить проблему миллионов людей, страдающих сердечной недостаточностью. По словам специалистов, новинка под названием «БиВАКОР» принципиально отличается от существующих аналогов.

Такое сердце использует один вращающийся диск, обеспечивающий подачу крови. Также в нем есть насос, который буквально левитирует между магнитами, обеспечивая тем самым нулевой механический износ.

Ученые из США ранее обнаружили новый класс клеток памяти в мозге человека. Их функция заключается в интуитивной способности органа узнавать.

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