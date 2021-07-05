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Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана

  /   Обновлено: 05 июля 2021 17:49
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Армия
Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на фоне эскалации напряженности в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на афганской границе. Путин, в свою очередь, подтвердил готовность поддержать Таджикистан как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках работы Организации Договора о коллективной безопасности.

«Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле оценили возможность размещения российского миротворческого контингента на территории Афганистана, где наблюдается эскалация напряженности в связи с выводом армии США.

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Все новости / Армия / Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана
путин россия таджикистан рахмон
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