Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на фоне эскалации напряженности в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на афганской границе. Путин, в свою очередь, подтвердил готовность поддержать Таджикистан как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках работы Организации Договора о коллективной безопасности.

«Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле оценили возможность размещения российского миротворческого контингента на территории Афганистана, где наблюдается эскалация напряженности в связи с выводом армии США.