Донбасс сегодня: конфликты в ВСУ, украинский спецназ планирует провокации против ЛНР

Донбасс, 5 июля. Армия Киева нанесла удар по югу ДНР управляемыми противотанковыми ракетами. В ВСУ фиксируется всплеск преступлений в состоянии алкогольного опьянения, армию раздирают конфликты. Силы спецопераций ВСУ планируют провокации против ЛНР накануне встречи переговорщиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов Донецкой Народной Республики — зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Огонь велся по направлению пяти населенных пунктов с применением гранатометов различного типа и стрелкового вооружения. Утром в понедельник по селу Григоровке на Мариупольском направлении обороны украинские силовики стреляли противотанковыми управляемыми ракетами. О пострадавших и разрушениях информации на данный момент нет. В Луганской Народной Республике обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В ВСУ фиксируется всплеск преступлений

В 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ прибыла комиссия управления морально-психологического обеспечения штаба Операции объединенных сил, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Причина проверки — всплеск преступлений, совершаемых военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения.

Комиссия в первые дни работы выявила отсутствие семи военнослужащих на позициях, хотя по учетной документации штаба бригады они находились на боевом дежурстве. Кроме того, проверяющие выяснили обстоятельства получения огнестрельных ранений двумя военнослужащими — старшим солдатом Калашником и солдатом Кургановым. Бойцы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили между собой, после чего в ход пошло табельное оружие. Между тем данные ранения ранее были представлены командованием бригады в вышестоящий штаб как результат обстрела со стороны ДНР.

Силы спецопераций ВСУ планируют провокации против ЛНР

В луганском управлении Народной милиции сообщают о планировании противником провокаций накануне встречи Контактной группы. Источник из штаба северной оперативно-тактической группировки ВСУ сообщил луганчанам о прибытии в районы дислокации 24-й и 57-й бригад украинской армии в Луганской области групп Центра сил спецопераций «Запад». В задачи спецназа входит планирование и проведение провокаций с целью обвинения Народной милиции ЛНР в срыве Минских соглашений. В район проведения спецоперации будут направлены представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Конфликт в ВСУ

Военнослужащие двух армейских бригад ВСУ устроили конфликт на почве нежелания убывающих по ротации подразделений передавать карты минных полей сменщикам, сообщает луганское управление Народной милиции. Конфликт произошел между бойцами 1-го батальона 79-й бригады и 3-й бригадной тактической группой 80-й бригады в районе станицы Луганской.

Как оказалось после прибытия на место командующего состава обеих частей, карты минных полей у военнослужащих 80-й бригады отсутствовали в принципе, поскольку минирование проводилось хаотично и без нанесения обозначений. Решено было провести разминирование определенных районов силами 80-й бригады для безопасного заступления на боевое дежурство подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.