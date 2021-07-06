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Барецкий запускает производство пластиковых гробов и крестов для малоимущих
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Общество
Барецкий запускает производство пластиковых гробов и крестов для малоимущих
vk.com  /  Стас Барецкий

Даже самые «дешевые» похороны могут больно ударить по бюджету малоимущих граждан, вынужденных хоронить своих умерших родственников. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Эксперт подчеркнул, что вопрос «встал ребром» как никогда раньше: затяжной коронакризис сильно опустошил карманы россиян, а третья волна пандемии все сильнее «заполняет трупами кладбищенские территории», которые порой «находят последнее упокоение посредством денег, оставленных детям на еду». В этих условиях, считает собеседник ФАН, необходимо отбросить традиционные представления о материалах, из которых принято делать гробы и надгробия, и перейти на более дешевые и простые в изготовлении.

«Думаю, пришло время для создания и продажи похоронных наборов, — заявил Барецкий. — Это нечто наподобие сборной мебели, «сделай сам» и все такое. В набор будут входить пластиковый крест и такие же гроб и опалубка. Собирается легко — как конструктор LEGO!»

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов попросил потенциальных покупателей не беспокоиться о прочности изделия: пластик будет крепким, наподобие того, что используется при производстве окон.

«И это будет очень дешево! — пообещал эксперт. — Где-то в районе 6–7 тысяч за комплект. Кроме того, покупатель сможет сам его собрать, сэкономив кучу денег еще и на этом! Детали набора будут крепиться друг к другу специальными металлическими скрепками».

При всем этом, продолжил собеседник ФАН, содержимое гроба не окажется в вакууме и продолжит «жить своей жизнью», гния точно так же, как если бы оно находилось в «деревяшке».

Барецкий запускает производство пластиковых гробов и крестов для малоимущих
фото из личного архива Стаса Барецкого  / 

«Для этого в нем будут просверлены специальные дырки, — рассказал Барецкий. — Через которые в гроб будут поступать воздух и влага».

Похоронный набор избавит людей не только от лишних трат, но и от лишних хлопот, убежден президент Союза профессиональных ритуальных агентов.

«Ему не нужно будет заказывать камень, а также заниматься многими другими вещами, которые обычно сваливаются на человека после смерти близкого родственника, — заметил эксперт. — Производить же свои наборы мы будем на 3D-принтере, что крайне быстро, выгодно и удобно».

Время не стоит на месте, убежден собеседник ФАН, и традиционным пышным гробам с эмалью, кистями и ручками, а также гранитным памятникам давно пора уйти в прошлое.

«Кроме того, благодаря легкости всей конструкции могила вашего родственника никогда не осядет — не придется постоянно приезжать и поднимать ее, — заявил Барецкий. — А пластик — он вечный, не боится ни мороза, ни холода. Гнить он тоже не будет никогда, так что здесь могут начать выступать экологи. Но сейчас экстремальное время, и слушать надо не их, а народ, который отдает последние деньги, чтобы похоронить своих родственников».

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россия кладбище гроб производство барецкий
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