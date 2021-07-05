Еврокомиссия не поддержала российский закон о виноделии

Брюссель, 5 июля. В Европейской комиссии выступили против закона Российской Федерации о виноделии.

Речь идет о новых поправках, которые, согласно опасениям ЕК, могут негативно сказаться на поставках винной продукции. Об этом стало известно журналистам из заявления пресс-службы Еврокомиссии.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения», — цитирует РИА Новости слова представителя.

При этом в пресс-службе не уточняют, каких именно последствий опасается ЕК. У Еврокомиссии, по словам побеседовавшего с журналистами представителя, не было времени глубоко изучить соответствующий документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность закона об определении игристого вина и шампанского в стране. Власти поддерживают отечественных предпринимателей, как выяснилось из слов представителя Кремля.