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На Урале в результате сильных ливней затопило село

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:54
Происшествия
На Урале в результате сильных ливней затопило село
05.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Нижний Тагил, 5 июля. Село Николо-Павловское под Нижним Тагилом было сильно подтоплено в результате прошедших днем ранее дождей. Соответствующую новость сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Двенадцать жилых домов, в которых проживают 36 жителей, были затоплены. 76 придомовых территорий, расположенных вдоль реки Шайтанки, также оказались в воде. Семь человек в настоящий момент направлены в пункт временного размещения.

Причиной потопа послужили мощные ливни и размытие трех дамб. По данным Уральского УГМС, с 6 июля на Урал должна начать возвращаться жаркая погода.

В Сочи из-за обильных осадков пострадали пляжи и туристическая зона. Ненастье нанесло существенный ущерб санаторно-курортной отрасли города.

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урал ливни подтопление
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