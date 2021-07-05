Росавиация озвучила список городов с разрешенными рейсами в Турцию

Москва, 5 июля. Ряд российских городов с 12 июля возобновляет авиасообщение с Турцией. Об этом в понедельник рассказали представители Росавиации.

Согласно сообщению ведомства, рейсы в Турецкую Республику начнут осуществляться со следующей недели из Сочи, Тюмени, Волгограда, Барнаула, Воронежа, Калуги, Липецка, Оренбурга, Нальчика, Белгорода, Южно-Сахалинска, Саратова и других городов. Всего в опубликованном списке присутствуют 45 международных аэропортов России. По данным ТАСС, российские авиакомпании с 12 июля могут начать летать в турецкий Измир.

Туристический сектор республики полностью готов обеспечить безопасность путешественников из России. Как сообщалось ранее, об этом заявили в МИД страны.