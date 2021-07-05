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Владимир Петров назначен советником губернатора Ленинградской области

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:07
Общество
Владимир Петров назначен советником губернатора Ленинградской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров включен в реестр советников губернатора, работающих на общественных началах.

В этом качестве, оставаясь первым заместителем председателя Общественной палаты Ленинградской области, Владимир Петров будет курировать работу с общественными организациями и обеспечивать взаимодействие палаты с внутриполитическим блоком администрации Ленобласти.

Владимир Станиславович Петров окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, является кандидатом экономических наук. В 2009 году он был избран главой Сланцевского муниципального района Ленинградской области, а спустя два года — депутатом Законодательного Собрания Ленинградской области. 28 сентября 2020 года Владимира Петрова избрали первым заместителем председателя Общественной палаты Ленинградской области.

Ранее Владимир Петров высоко оценил специальный репортаж ФАН «Один день в Карабахе» и назвал его предупреждением всем людям.

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