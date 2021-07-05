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В России зарегистрировали товарный знак AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:47
Общество
В России зарегистрировали товарный знак AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
wikipedia.org

Москва, 5 июля. Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия новой вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н».

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку на регистрацию 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На сегодняшний день «ЭпиВакКорона-Н» проходит клинические исследования. Отмечается, что препарат отличается от вакцины «ЭпиВакКорона», однако действующие вещества не изменились.

Как стало известно ранее, семь стран проявили интерес к покупке вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор». Среди заинтересовавшихся государств оказались Индия, Мексика, Бангладеш и другие.

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