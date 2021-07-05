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Четвертого подозреваемого в избиении экоактивиста под Тамбовом задержали

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:51
Происшествия
Четвертого подозреваемого в избиении экоактивиста под Тамбовом задержали
pixabay.com

Тамбов, 5 июля. Полицейские задержали и доставили в отдел четвертого подозреваемого в вооруженном нападении на экоактивиста в Тамбовской области.

Информацию о задержании четвертого фигуранта уголовного дела подтвердили в МВД. На данный момент с подозреваемым работают следователи. Еще трое мужчин, участвовавших в нападении, также находятся под наблюдением стражей порядка.

Злоумышленники совершили нападение на молодого человека после того, как он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Экоактивист вместе с земляками попросил не допустить строительство мусорного полигона в районе.

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