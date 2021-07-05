Премьер-министр Палестины может уйти в отставку на фоне массовых протестов

Иерусалим, 5 июля. Палестинская национальная администрация заявила о планах реформирования правительства и командования силовых структур. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источники в высших эшелонах власти Палестины.

Усиливающиеся протесты на Западном берегу реки Иордан вызывают обеспокоенность у руководства администрации, в первую очередь у членов «Движения за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ). Происходящие события рассматриваются им как потеря контроля над населением. Одновременно высокопоставленные чиновники автономии считают, что попытка силового подавления демонстраций и угрозы активистам не урегулируют, а усугубят конфликт.

На этом фоне руководство ПНА планирует проведение реформ и кадровые перестановки в руководящих органах. Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе и члены его правительства были названы первыми кандидатами для замены, впоследствии аналогичные процессы будут проведены на более низких уровнях, включая районные администрации и командный состав силовых структур. При этом активисты ФАТХ сообщили, что необходимость перемен возникла еще до смерти политического и общественного деятеля Низара Баната, который погиб от полученных при аресте травм. Его гибель стала причиной массовых антиправительственных демонстраций и вынудила руководство Палестины ускорить деятельность по проведению реформ.

Тем не менее никаких договоренностей пока не было достигнуто, а планируемые сроки реализации реформ неизвестны.

???????? #Palestine: UN Human Rights Chief @mbachelet urges the Government to ensure the safety of protesters ahead of further demonstrations planned for Saturday in Ramallah, following attacks on protesters last weekend.

Learn more ???? https://t.co/ZqKVNgoS9i pic.twitter.com/EJQ0nrdL89 — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 1, 2021

Не исключено, что в грядущих перестановках примет участие бывший премьер-министр Палестины Салам Файяд, который несколько лет назад отказался от проводимой партией политики и с тех пор находился под надзором служб безопасности. Ранее он встретился с президентом ПНА Махмудом Аббасом и переговорил с главой разведки Маджидом Фараджем и министром МВД Хусейном аш-Шейхом, при этом обсуждавшиеся вопросы не освещались СМИ. А 10 дней назад он посетил сектор Газа, для чего было необходимо разрешение как ПНА, так и Израиля. Там он провел встречу с главами ХАМАС и прочих палестинских движений. Haaretz полагает, что это может быть свидетельством попыток создания правительства, учитывающего интересы как ФАТХ, так и ХАМАС. Однако официальные представители ПНА заявили, что между действиями Файяда и планируемыми кадровыми перестановками нет никакой связи, а его поездки имели гуманитарную направленность.

The US is reportedly favoring former Palestinian Authority prime minister Salam Fayyad to replace President Mahmoud Abbas as head of the unity government, though many in Fatah are opposed to his return.



Report by @KhaledAbuToameh | #Palestinians https://t.co/kXxBWCz5IT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 4, 2021

Ряд членов ПНА призывают к проведению выборов после формирования нового правительства Палестины. По их мнению, со вступившим недавно в должность израильским руководством будет проще договориться о голосовании на Западном берегу, что способствует нормализации настроений в обществе.

Однако другие высокопоставленные лица ФАТХ и противники Палестинской национальной администрации скептически относятся к этой идее, считая, что ситуация в случае смены власти лишь усугубится и окончательно выйдет из-под контроля.

В последние месяцы в Палестине нарастает недовольство политикой действующего президента Махмуда Аббаса.

Его решение об отмене парламентских выборов 29 апреля вызвало волну критики со стороны политических активистов страны. Основанием для отсрочки президент назвал запрет Израиля на проведение голосования.

#IsraelPalestine News Update: 30th April 2021



Top story: Palestinian President Mahmoud #Abbas confirms cancellation of upcoming elections, citing interference in East Jerusalem from Israeli authorities.



Read the full update: https://t.co/1165WcKY9M pic.twitter.com/HPHNJYdMs5 — ????SolutionsNotSides (@ItmakesSNS) April 30, 2021

Однако реальной причиной могли стать его опасения потерять контроль над страной из-за падения поддержки правящей партии народом. При этом на фоне событий первой половины года все большую популярность среди населения набирает политика движения ХАМАС, которое осуждает ФАТХ за сотрудничество с израильским руководством.

24 июня ситуация резко усугубилась из-за убийства политического критика Низара Баната, который выступал против отмены выборов и обвинил Махмуда Аббаса в коррупции и некомпетентности.

#Palestinians demonstrate in Hebron, south of the occupied West Bank, in protest of the Palestinian Authority's assassination last week of opposition activist Nizar Banat, today. #NizarBanat pic.twitter.com/Be54FJGKa4 — In Palestine- Today (@IPalToday) July 2, 2021

Он был избит полицией при задержании у себя дома и вскоре после ареста скончался из-за полученных травм. При этом палестинское руководство практически не давало комментариев по данному инциденту. Это событие стало причиной массовых демонстраций в Хевроне и Рамалле, участники которых требовали привлечения виновных к ответственности и отставки президента. Для разгона беспорядков сотрудники правоохранительных органов применили силу и использовали слезоточивый газ.

Также на фоне продолжающихся акций протеста сообщалось о задержании израильской и палестинской полицией ряда известных активистов, участвовавших в антиправительственных митингах. 4 июля были арестованы два адвоката по правам человека, один из которых, Фарид аль-Атраш, был госпитализирован и затем доставлен на допрос правоохранительным органам Израиля, а его коллега, Моханнад Карайя, был после короткого разбирательства отпущен на свободу.