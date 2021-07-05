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Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 июля. Российский политолог Николай Межевич раскритиковал кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, высказавшего территориальные притязания к Москве.

Политик заявил о притязаниях на Печорский район Псковской области, а также на побережье Нарвы, сейчас входящее в составе Ленинградской области. Эти территории вернулись в состав РСФСР в 1944 году, но чиновник предпочел вспомнить договор 1920 года, передает НСН.

По словам Межевича, Пыллуаас является неадекватным и больным человеком, так как представляет партию национал-консерваторов.

«Международная общественность не поддержит нового конфликта с Россией по такому странному поводу. Мы видим в Эстонии борьбу просто националистов с ультранационалистами», — цитирует эксперта Общественная служба новостей.

Политолог считает, что и те, и другие являются неадекватными, но националисты «менее неадекватные, чем господин Пыллуаас».

Ранее россияне предрекли Эстонии вхождение в состав нашей страны после территориальных притязаний, которые высказал Пыллуаас. В соцсетях политика высмеяли и посоветовали ему не фантазировать на эту тему. В противном случае Эстония может «поплатиться».

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россия эстония межевич
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