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Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:34
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
pixabay.com

Нижний Новгород, 5 июля. Строители заканчивают отделочные работы на главном поющем фонтане в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Далее его подключат к сети водо- и электроснабжения.

Речь идет об овальном фонтане в центральной зоне. Он расположен вблизи ресторанного комплекса. Работникам останется только подключить его к сетям водоснабжения и электроснабжения. После этого специалисты проведут пусконаладочные работы.

На фонтане установлено порядка 100 форсунок. Его работу будут обеспечивать 12 насосов и 124 подводных светодиодных светильников. Его глубина около 60 см.

Специальная программа будет переключать музыкальные композиции, под которые три водных кольца смогут расходиться от центральной пенной струи кругами. Также их охватят два контура вертикальных и наклонных струй.

Как ранее сообщалось, масштабное благоустройство проведут в петербургском парке Авиаторов. Поручение начать проведение работ дал губернатор Александр Беглов.

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