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Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:34
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье покойного режиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщил Кремль.

Российский лидер адресовал жене Меньшова Вере Алентовой и его дочери Юлии телеграмму. Глава государства отметил, что с прискорбием узнал о смерти режиссера. Президент назвал его замечательным актером и педагогом, светлым и удивительным человеком.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас», — написал Путин.

Сайт Кремля опубликовал полный текст телеграммы. Президент пообещал навсегда сохранить добрую память о Меньшове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее посвятила режиссеру пост в Telegram. Дипломат поблагодарила маэстро Меньшова и назвала его гениальным.

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