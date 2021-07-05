Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье покойного режиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщил Кремль.

Российский лидер адресовал жене Меньшова Вере Алентовой и его дочери Юлии телеграмму. Глава государства отметил, что с прискорбием узнал о смерти режиссера. Президент назвал его замечательным актером и педагогом, светлым и удивительным человеком.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас», — написал Путин.

Сайт Кремля опубликовал полный текст телеграммы. Президент пообещал навсегда сохранить добрую память о Меньшове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее посвятила режиссеру пост в Telegram. Дипломат поблагодарила маэстро Меньшова и назвала его гениальным.