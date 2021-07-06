Экономист оценил предложение вернуть советскую систему регулирования цен в России

Необходимо сделать так, чтобы средства граждан России из-за повышения цен на продукты не уходили в карманы непорядочных предпринимателей. Об этом в интервью ФАН рассказал экономист Александр Дудчак.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя ответила на слова президента «Мираторга» Виктора Линника о том, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР. В свою очередь парламентарий заявила, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — сообщила она.

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Вера Ганзя отметила, что необходимо изучить торговые надбавки производителей и ритейлеров. По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей. Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты.

«К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались, — вот к этому как раз надо возвращаться. Это — не самый плохой пример», — добавила Ганзя.

Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что необязательно переходить к советской системе ценообразований, однако роль государства в этом процессе должна быть усилена.

«Понятно, почему об этом говорит как раз представитель от партии КПРФ. Необязательно переходить к советской системе, но необходимо в этом вопросе усилить роль государства. Власти могли бы делать предзаказы на необходимые, наиболее важные группы товаров. В этом нет ничего ужасного. Таким образом производители имели бы гарантию того, что они продадут свой товар. Кроме того, в этом плане роль государства можно было бы усилить», — сказал он.

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Далее специалист отметил, что некоторые предприниматели хорошо наживаются, серьезно накручивая цены. По его словам, наценка на некоторые позиции товаров составляет 500%.

«Если бы был заключен договор между государством и производителями, то вопрос о ценах снялся бы сам собой. Потому что тогда бы власти выставляли конечные цены на товар. Но сегодня некоторые торговые сети серьезно наживаются на всех — и на производителях, забирая у них товар по минимальным ценам, и на потребителях, снимая с них максимальную выручку. Порой торговые сети наценивают на некоторые виды товаров 500%. Это не дело. Замечу, что в повышении роли государства в урегулировании цен ничего страшного нет. Это — всемирная практика. Поэтому можно найти способы, чтобы средства граждан из-за повышения цен на продукты не уходили в карманы непорядочным предпринимателям», — резюмировал Александр Дудчак.

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