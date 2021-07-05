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Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 5 июля. Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков, ответил на слова артиста Сергея Безрукова о его генах.

Сын композитора Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте получил главную роль в спектакле-электродраме «Безымянная звезда». Премьера постановки состоится на сцене Губернского театра Сергея Безрукова. В одном из интервью актер очень хорошо отозвался о Преснякове.

«Гены тут передались отлично, на нем природа точно не отдохнула!» — отметил артист.

Однако внука Пугачевой возмутили лестные слова знаменитого актера. Музыкант отметил, что обязан своими умениями совсем не хорошей наследственности.

«Это вовсе не гены, а работа! Скажу как есть — мне очень не нравится, когда люди ссылаются на гены, про кого бы ни шла речь», — заявил Пресняков.

По словам внука Примадонны, в детстве отец включал ему хорошую музыку, что поспособствовало развитию вкуса. Музыкант признался в интервью Tele.ru, что в 15–16 лет он пел отвратительно.

Никита Пресняков рассказывал, что дети Пугачевой от юмориста Максима Галкина не знают, кем он им приходится. Семья скрывает от двойняшек Лизы и Гарри, что они — дядя и тетя 30-летнего музыканта.

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