Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В

Москва, 5 июля. Министерство обороны России и другие государственные заказчики получат до 200 новых самолетов Ил-112В, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, серийное производство машин начнется с 2023 года, но уже сейчас Ил-112В ждут в Вооруженных силах РФ.

«Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин», — отметил Борисов по итогам совещания на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Также заказчиками Ил-112В могут стать Росгвардия, Федеральная служба безопасности и МЧС России.

Ранее Ил-112В оценили в Германии. Немецкий журналист Патрик Цвергер отметил, что российские конструкторы провели существенную оптимизацию и модернизацию нового «транспортника». Более того, уверен обозреватель, создание Ил-112В нанесет сильнейший удар по украинской авиационной промышленности.