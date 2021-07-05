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Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:28
Армия
Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В
Предоставлено пресс-службой ПАО «Ил»

Москва, 5 июля. Министерство обороны России и другие государственные заказчики получат до 200 новых самолетов Ил-112В, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, серийное производство машин начнется с 2023 года, но уже сейчас Ил-112В ждут в Вооруженных силах РФ.

«Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин», — отметил Борисов по итогам совещания на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

Также заказчиками Ил-112В могут стать Росгвардия, Федеральная служба безопасности и МЧС России.

Ранее Ил-112В оценили в Германии. Немецкий журналист Патрик Цвергер отметил, что российские конструкторы провели существенную оптимизацию и модернизацию нового «транспортника». Более того, уверен обозреватель, создание Ил-112В нанесет сильнейший удар по украинской авиационной промышленности.

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Все новости / Армия / Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В
россия минобороны рф борисов
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